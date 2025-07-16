上海展出中國探月工程20年成果　「嫦娥」月球正背面樣品同框

周二（15日），國家航天局探月與航天工程中心和上海世博會博物館共同主辦的「九天攬月——中國探月工程20年」展覽在上海世博會博物館公開展出，透過實物實證為公眾回顧中國探月工程自2004年立項以來所走過的月球探測之路，包括月球挖取採樣裝置、月面展示國旗、探測器模型等，其中，嫦娥五號帶回的月球正面樣品以及嫦娥六號帶回的月球背面樣品同框展出。



國家航天局探月與航天工程中心和上海世博會博物館共同主辦的「九天攬月——中國探月工程20年」展覽在上海世博會博物館公開展出。（澎湃新聞）

在展覽現場，攜帶了從月球正面採集的月球樣品，之後穿越大氣層成功返回地球的嫦娥五號返回器吸引眾多觀眾目光，其形似一個「倒扣的碗」，表面布滿蜂窩狀結構，外觀呈現被火燎過的斑駁狀。

嫦娥五號返回器。（澎湃新聞）

在20年的月球探測歷程中，中國通過嫦娥五號和嫦娥六號任務，帶回了月球正面和月球背面的樣品，其中嫦娥六號更是實現人類首次月球背面採樣返回。月壤展廳內，兩個透明容器內就放置了指甲蓋大小、呈灰黑色粉末狀的部分月壤，雖然憑肉眼不能區別月球正面樣品和月球背面樣品，但其對於科研和中國航天事業的意義卻不可估量。

月壤樣品。（澎湃新聞）

月壤樣品。（澎湃新聞）

另外，返回器旁邊還展出了嫦娥六號探測器1:2模型，讓觀眾更清楚知道軌道器、返回器、著陸器和上升器四個航天器的組合構造。嫦娥奔月航天科技（北京）有限責任公司董事長、總經理夏海東表示，展覽通過實物和歷史檔案的展示，向觀眾生動揭示了嫦娥五號和嫦娥六號是如何攜珍貴的月球樣品凱旋而歸，中國是如何一步步實現航天千年攬月夢的，不失為一次難得的航空航天的科普。