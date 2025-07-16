人妻「Deep V維權」成功令爛尾樓動工　現況曝光與地盤工爆笑互動

大陸山東省棗莊市一名人妻因為新房爛尾3年，於是拍影片捍衛住戶的權益。



沒想到因為身材太過驚人，意外在網路上爆紅，就連當地政府也趕緊介入調查。

如今捍衛權益成功，人妻仍舊時不時更新影片，並且親自到工地探班，加碼的影片讓粉絲們嗨翻了。

山東省棗莊市一名人妻因為新房爛尾3年，於是拍片維權，沒想到因為身材太驚人意外爆紅，連地方政府也介入，終令地盤動工。（抖音截圖）

不止身材惹關注 精警對白同樣吸引人追看 點圖放大看看她的維權影片內容：

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據了解，這名人妻與丈夫結婚以後，在棗莊市的「中原御府花園」社區購買預售屋，怎料建商拖延交屋時間，一拖就超過3年，導致房子淪為爛尾樓，入住新房的夢想也因此破碎。

人妻為了捍衛權益，開設抖音帳號「冬奇與霧淞」，並分享遭遇到的情況，如今不但頭期款繳出、需要按時繳房貸，卻沒有房子能住，經濟壓力相當大。

沒想到，由於人妻身材太過驚人，凹凸有致的曲線吸引極大的流量，令這件事情在網路上不斷發酵，當地政府為此緊急介入調查。

不過，許多粉絲也對此擔憂，深怕工程開始以後，人妻便再也不會更新頻道，於是向她喊話，希望往後能夠繼續分享日常。

而人妻聽見粉絲們的願望以後，也持續更新影片，除了偶爾會有跳舞、搞怪等輕鬆的片段外，也會更新前往工地察看施工進度、與工人互動，以及購買飲料犒勞工人等片段，讓粉絲們鬆了一口氣。

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