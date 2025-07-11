DeepSeek使用率暴跌至3%　新模型R2遲未問世引揣測

中國人工智能新創公司深度求索（DeepSeek）今年初推出自家大型語言模型時曾引起市場關注，標榜低成本也能訓練出強大AI模型，一度在國內取得高達50%的使用率。然而，有媒體報道，目前DeepSeek的使用率已暴跌至僅剩3%，原本預計於5月發布的新一代R2模型至今亦未現蹤影，發展陷入瓶頸。



內媒《快科技》7月9日報道，DeepSeek問世初期曾轟動一時，如今「很多人都已經淡忘了DeepSeek今年初問世時的輝煌景象」，使用率從50%大幅下滑至目前的3%，下滑趨勢顯著。

報道指出，DeepSeek-R2模型原定於今年5月問世，但時間一拖再拖，遲遲未見正式發布，引起市場各界揣測。據業內人士分析，R2遲未推出的原因之一，是DeepSeek-R1主要依賴來自全球、經過認證的訓練數據，而R2模型對數據質量與數量的要求更高，然而「中國國內可提供R2訓練的數據質量不高」，導致其在測試過程中出現「幻覺體驗」問題。

所謂「幻覺體驗」，是指當大型語言模型無法提供正確答案時，會生成虛假或錯誤資訊，影響使用者體驗與可信度。報道指出，這正是DeepSeek-R2目前尚無法順利推出的核心技術瓶頸。

此外，報道還指出，硬件資源的短缺同樣造成拖延。《快科技》稱，DeepSeek受到高端繪圖處理器（GPU）供應不足影響，訓練效率大幅下降，進一步拖慢了R2模型的更新與發布進度。

與此同時，《金融投資報》指出，在DeepSeek陷入研發困境之際，其國際競爭對手則持續推出新技術、爭奪市佔率。報道指出，ChatGPT和Google Gemini的官網流量分別成長40.6%與85.8%，反觀DeepSeek「仍依賴半年前的技術」，在激烈競爭環境下無法滿足用戶需求，導致大量用戶流失，使用率急遽下滑。