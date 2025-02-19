孕婦坐動車被行李箱砸中腹部　女兒早產離世　廣州鐵路局介入處理

2月18日，孕婦張女士在社交平台上反映，上月底乘坐動車時，被突然跌落的行李箱砸中腹部，導致女兒早產離世。

《極目新聞》報道，南寧鐵路12306客服稱，廣州鐵路局工作人員正在處理事件。



張女士反映，她在1月22日乘坐D3702次列車，在南寧東至南寧站區間，被行李架上突然掉落的行李箱砸中腹部。列車行駛區間只有10分鐘，但列車長未幫忙聯繫救護車，也沒有詢問她是否需要中途下車，而是選擇廣播尋醫。

張女士稱，幸好當時車上有醫生，對方檢查後，決定陪同她提前在南寧站下車，但車站職員並未協助叫救護車，也沒有安排出站，她們只好步行出站打車前往南寧婦幼保健院檢查，做了胎心監護及超聲波，發現胎盤早剝、胎盤血竇，有先兆早產的風險。

張女士乘坐動車時突被行李箱砸中腹部，緊急入院做剖腹產手術。（小紅書）

1月22日，張女士乘坐D3702次列車時，被行李箱砸中腹部。（小紅書）

因情況危急，張女士1月23日便接受剖腹產手產，「因為是超早產寶寶，一出生就被送進了新生兒科。從出生開始，寶寶一直處於被救治狀態。直到25日上午9時，寶寶永遠地離開了我」。

張女士稱，從入院至今，鐵路部門、行李箱所有人未曾聯繫過自己，她多次向鐵路部門聯繫，但列車長及行李箱所有人互相推卸責任，「雙方一直在踢皮球，所以我們也一直沒有得到解決方案」。

經檢查，張女士的胎盤早剝、胎盤血竇、有先兆早產的風險。（小紅書）

張女士的女兒因早產離世。（小紅書）

《極目新聞》報道，南寧市婦幼保健院的工作人員介紹，入院後張女士接受剖腹產手產，然而不幸的是，後來孩子未能保住。工作人員提到，張女士已經出院，但未回應她是否因被行李箱砸中才做剖腹產手產。

中國鐵路12306客服的工作人員稱，目前無法查詢到1月22日的D3702次列車的相關信息。南寧鐵路12306客服稱，D3702次列車從佛山西站開往崇左南站，由廣州鐵路局負責運營，廣州鐵路局相關工作人員正在處理。廣州鐵路12306客服則表示暫不掌握該情況，若反映此事需由乘客本人聯繫。