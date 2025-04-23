酒後殺女友藏屍行李箱　瀋陽漢潛逃23年終落網

2002年，遼寧瀋陽市一處民宅發現一具藏在行李箱內已高度腐敗的女屍。警方調查後，發現死者男友慈揚有重大作案嫌疑，但他在案發後如同人間蒸發一般，蹤跡皆無。

直到2025年，警方收到新線索，一名居住在北京、名叫「李山」的男子與慈揚的體貌特徵十分相似，在多方調查後，最終確認「李山」便是潛逃23年的慈揚。目前，慈揚因涉嫌故意殺人罪已被公安機關刑事拘留。



《新京報》報道，2002年6月17日，瀋陽市公安局皇姑分局接報稱，一處民宅內散發出難聞氣味。民警到場後，發現陽台角落的行李箱內有一具高度腐敗的女屍。經查，被害女性名為邸芳，屍體是被轉移到此處，第一現場位於山東青島市某小區住宅。

屋主介紹，該房屋在事發前借給小舅子慈揚，慈揚曾是一名醫生，2000年辭職下海經商。在青島做生意時認識邸芳，二人是情人關係。警方研判後，發現慈揚有重大作案嫌疑，遂將其列為網絡追逃人員，但他如同人間蒸發一般，蹤跡皆無。

慈揚殺人藏屍的行李箱。（新京報）

警方介紹，警方走訪了慈揚在瀋陽、青島等地幾乎所有親屬關係，親屬們在案發後再沒收到慈揚的任何消息，甚至慈揚的母親去世，他都沒露面。

直到2025年1月3日，皇姑分局接到天津海關緝私局轉遞的線索，一名叫「李山」的男子與在逃多年的慈揚體貌特徵十分相似。警方排查後得知，2023年，天津海關緝私局發現北京一家主營進口汽車機油的公司，可能存在偷稅漏稅問題。該公司法人代表為彭潔，實際負責人卻是「李山」。公司被調查違法情況後，「李山」便消失了。

警方24小時監控嫌疑人的行踪。（新京報）

據公司員工稱，「李山」深居簡出、行事低調，很少公開活動，幾乎從未留下照片，其身份信息在公司裏始終成謎。「李山」日常花銷始終使用現金，員工們只知道他曾經學過醫，操東北口音，但對其住址和履歷一概不知。

警方分析，「李山」平日接觸最密切的是家住北京的女友彭潔，於是派人在彭潔的住處等地展開排查，民警又喬裝成外賣員、快遞員、超市員工、商戶和裝修工人，在「李山」可能藏匿的三處地點開展偵查，查看相關樓道、電梯的閉路電視紀錄，留意是否有形似「李山」的人現身。

民警喬裝成外賣員、快遞員、超市員工、商戶和裝修工人，在「李山」可能藏匿的三處地點開展偵查。（新京報）

今年3月中旬，偵查人員發現彭潔在大興區某小區某單元7樓租住一套公寓，其兒子則住在同幢的2樓。警方發現，7樓的窗簾一直關上，但窗簾縫隙中會透光，「每晚通宵亮燈，第二天早上6點熄燈。說明這個房間裏住著人，但不出門」。

警方翻查閉路電視紀錄，發現3月16日下午，彭潔兒子曾從2樓提著兩個白色膠袋，放到7樓房間門口，約20分鐘後，租客在短短3秒時間開門取走膠袋，但警方通過他開門的動作、髮型和長相，確定租客就是慈揚。

警方原打算等到彭潔兒子下一次送物資時趁機破門抓捕，但一連等了幾天仍無動靜，由於無法判斷何時送遞，長時間盯守也怕打草驚蛇，警方決定立即行動。在摸清慈揚作息規律，並多次實驗確保門鎖能快速撬開後，2月23日下午2時半，警方破門而入，拘捕慈揚。

慈揚在公寓內藏身了一年多。（新京報）

慈揚被警方從北京押解回瀋陽。（新京報）

警方介紹，慈揚和邸芳都是瀋陽人，二人是情人關係，2001年左右在青島開始做地板裝修生意。慈揚主要負責從瀋陽向供應商拿貨，邸芳主要負責門店銷售，與客戶溝通和管理門店。

慈揚供述，2002年春節前，他和邸芳因金錢問題發生矛盾，案發當晚兩人都喝酒，他們爭執愈來愈激烈時，邸芳拿枕頭打他，他擔心吵架被鄰居聽到影響不好，一氣之下用枕頭蒙在邸芳頭上，並用身體壓住，大概十分鐘後，等他反應過來，邸芳已缺氧死亡。

慌亂之後，慈揚便將屍體塞進行李箱，開車到100多公里外的乳山一位親戚的老宅，並謊稱有寄存賬目很重要，需要埋在地下，老宅已經無人居住，他把行李箱埋在老宅院中。同年4月，由於老宅準備出售，慈揚的親戚便讓他把「賬目」取走，慈揚便將行李箱運到其姐夫位於瀋陽的一處空房中，後因屍體腐爛發出異味才被發現。