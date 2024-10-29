4歲男童入住上海酒店突發燒住院　確診川崎病　家屬質疑甲醛超標

今年9月初，上海市民袁女士帶著孩子入住了海昌公園附近的上海金橋海昌企鵝萬信酒店，「一入住就聞到裝修氣味，孩子第二天確診」，入住之後第二天，孩子就生病住院，後確診為川崎氏病。（Kawasaki disease，又稱川崎病、黏膜皮膚淋巴腺綜合症mucocutaneous lymph node syndrome）



袁女士認為孩子會發病跟飯店甲醛超標有關，醫生說「小孩子呼吸量和頻率比成人大，在甲醛超標地方暴露一夜，會有一定影響。」



有台媽連續多天使用Google為兒子斷症，結果發燒6天之後才知道他患上川崎氏症。（GettyImages／視覺中國）

袁女士回憶，她剛帶著孩子入住酒店，就覺得這家開業不久的酒店裝修氣味很大，當時就擔心甲醛超標。沒想到離店後的第二天，孩子就因高燒、淋巴結腫大住院，被醫生診斷為川崎病。

該酒店主打企鵝主題，吸引許多家長帶小孩去住宿。（網絡圖片）

據了解，川崎病是一種以全身性血管炎為主要病理改變的急性發熱性出疹性疾病。由於它的病因依舊未明，但許多科學家懷疑這可能是一種特殊的病毒感染導致。傾向於把它當成是一種與免疫系統有關的疾病。由於病因未明，袁女士把孩子的疾病與酒店的氣味聯繫在一起。

袁女士向12345市民熱線反映，得知9月4日酒店在浦東衛監所的甲醛快檢中就已經出現過異常的，衛監所表示，「酒店在此前檢測中甲醛超標的不多，之後委託的協力廠商檢測，顯示甲醛沒有超標，這個結果是可信的，有法律效應。」

對於協力廠商「沒有超標」的檢測結論，袁女士表示懷疑，「不少消費者都曾留言回饋稱這家酒店有裝修異味，入住後發生了明顯不適，出現胸悶、眼睛疼等吸入超標甲醛的症狀。」

根據攜程、大眾點評、小紅書等飯店評論，發現的確有不少入住過該店的消費者對酒店的裝修異味有過質疑，甚至有人直接說這是甲醛超標。

飯店評論，發現的確有不少入住過該店的消費者對酒店的裝修異味有過質疑。（網絡截圖）

飯店評論，發現的確有不少入住過該店的消費者對酒店的裝修異味有過質疑。（網絡截圖）

飯店評論，發現的確有不少入住過該店的消費者對酒店的裝修異味有過質疑。（網絡截圖）

據了解，該酒店業主是海昌中國旗下公司，業主方不允許他接受採訪。隨後，記者來到了上海金橋海昌企鵝萬信酒店實地探訪，在酒店大堂、電梯中，香氣撲鼻，沒有明顯裝修氣味。

上海金橋海昌企鵝萬信酒店前台工作人員向記者表示，酒店在開業前後多次做過協力廠商檢測，空氣品質均達標。記者看到，在衛生部門委託的協力廠商檢測結果中，甲醛也全都合格，僅有少數房間氨不合格。

隨後，酒店方同意帶記者查看房間，在暫時沒有入住的客房內，窗戶、門都在打開通風，現場沒有明顯裝修氣味。

網民反應兩極

有網民認為，新裝修有味道的酒店，還是儘量不要去。但也有網友認為，孩子得川崎病，不一定完全是住酒店導致的，要證明兩者之間的關聯並不容易。有律師則建議可以循司法途徑解決，讓第三方介入公正解決。