床笠檢出甲醛超標被罰款　杭州山姆超市：已下架，可退貨退款

杭州山姆會員商店（Sam's Club；又稱山姆超市）銷售的「60支LF蘭精天絲床笠」被抽檢出甲醛超標，為不合格商品，市場監管局對其罰款約1.83萬元（人民幣，下同）。山姆超市已下架涉事產品，門店支持退貨退款。



浙江政務服務網官網顯示，12月2日，杭州山姆會員商店有限公司因銷售不合格商品，被杭州市上城區市場監管局罰款約1.83萬元。

行政處罰決定書顯示，該公司銷售的「60支LF蘭精天絲床笠」經抽檢，「甲醛含量」項目不符合A類紡織品要求，檢驗結論為不合格。

行政處罰決定書顯示，該公司銷售的「60支LF蘭精天絲床笠」經抽檢，「甲醛含量」項目不符合A類紡織品要求。（南方都市報）

《南方都市報》報道，12月15日，杭州某山姆會員商店的工作人員表示，涉事商品確實被抽檢出甲醛超標，並稱公司已經第一時間下架涉事產品，目前沒有在售。門店支持退貨退款，目前銷售的產品均合格。

山姆會員商店的母公司、中國沃爾瑪集團（Walmart）表示，山姆一貫重視商品質量，公司對於前述問題致以最誠摯的歉意，也第一時間下架商品，未來會持續加強對供應商的篩選與審核，商品的進貨查驗等相關流程的管理。

杭州山姆會員商店銷售的「60支LF蘭精天絲床笠」被抽檢出甲醛超標。（小紅書）

杭州山姆會員商店銷售的「60支LF蘭精天絲床笠」被抽檢出甲醛超標。（小紅書）

在山姆App上，「60支LF蘭精天絲四件套」售價為199.9元，產品產地為蘇州，但目前顯示「補貨中」。不過，該商品的品牌方和製造商在App上均被打碼。

據悉，山姆「60支LF蘭精天絲床笠」的品牌方為好喜網絡科技（上海）有限公司，製造商為蘇州合祥紡織科技有限公司。