曾自稱覃海洋未婚妻　網紅「多肉飽飽」裝富婆行騙涉案金額過億元

7月17日，多位網紅直播時吐露，自己被網紅「多肉飽飽」詐騙，已報警立案。爆料稱，多肉飽飽長期偽裝富豪形象，聲稱家族背景顯赫，入股知名傳媒公司，擁有多處房產豪車。據了解，「多肉飽飽」利用頭部主播及網紅圈關係背書，偽造合同騙取品牌方合作，並以短期拆借名義，向網紅說唱歌手、朋友借款，內媒指被詐騙者超過50人，涉詐騙金額過億元（人民幣，下同），更有受害者被騙500萬元。



值得關注的是，2024年，「多肉飽飽」曾在社交平台發文自稱覃海洋未婚妻，並指控覃海洋不良行為，引發關注而成為一舉成名。當時，覃海洋工作室發布聲明稱，社交平台出現的關於運動員覃海洋的相關言論，充斥惡意中傷、詆毀的不實內容嚴重損害了覃海洋個人名譽。



2024年，「多肉飽飽」曾在社交平台發文自稱覃海洋未婚妻。（網絡圖片）

2024年，「多肉飽飽」曾在社交平台發文自稱覃海洋未婚妻。（網絡圖片）

「多肉飽飽」涉嫌詐騙。（網絡圖片）

記者獲取的資料顯示，「多肉飽飽」真名為孫某某。抖音博主「飯飯」透露，自己是孫某某涉詐騙案受害者之一，此前其曾以公司補稅理由向自己借款約500萬元，雖然陸續歸還了一些錢款，但仍有幾百萬元未還。

據她了解，目前反應被孫某某詐騙的受害人有五十餘人。

抖音博主「飯飯」被詐騙。（影片截圖）

「飯飯」被騙金額高達500萬元。

「飯飯」回憶，2023年，她在一次商務活動上初次見到孫某某，孫某某稱想要就電商相關項目和「飯飯」合作，兩人由此結識。2024年，孫某某邀請自己去往她家，在家中，孫某某稱，自己的公司遭到舉報，需要進行補稅，提出借款請求。

「飯飯」解釋，由於孫某某為當面借款，沒有留下相關溝通記錄。記者無法確認相關款項的具體背景。不過，飯飯提供了她於2024年10月向孫某某轉賬匯款的記錄。據「飯飯」統計，「借款共500萬元，陸續還了一些。目前仍有幾百萬元未歸還。」

「飯飯」稱，當時孫某某提出為使她放心，可以用自己的名貴手錶、車輛進行抵押，並稱借款十餘天後便會歸還。

然而，她回憶，自今年4月起，孫某某就沒有再歸還錢款，「不過她一直都說會還的。」

6月份開始孫某某以「重病」為由失聯。這時「飯飯」發現，孫某某抵押給自己的車輛消失了。為此，她去往當地派出所報警，卻發現有其他人同樣是因孫某某抵押車輛「消失」一事報警，「我們當時都去報警了，然後才發現，原來都是因為（同）一個人報案，才知道這個事情這麼大。」

「多肉飽飽」詐騙者多達50餘人。（極目新聞）

「飯飯」稱，事後，他們瞭解到，孫某某向不同的人借款，並都用車輛進行抵押，而抵押的車輛，實際為她在多個不同車行租用的車輛。她提供的一份受案回執顯示，6月19日報稱的孫某某涉嫌詐騙案已被受理。

6月18日起，多地派出所受理多起報案，案件定性為詐騙，目前仍在調查中。目前，多肉飽飽本人社交賬號均設為私密，內容已無法查看。

飯飯稱，「她（孫某某）是專屬定制，比如對我，我會有大姐的狀態，她以弱小的姿態來（借款）。有些人（受害者）喜歡打德州撲克，她就說要開會所，問要不要投資？還有說期貨、品牌投資、達人投流，每個人（借款由頭）不一樣。」

「飯飯」認為，孫某某涉嫌詐騙案一案較為複雜，孫某某有時會使用真實存在的情況進行借款，但實際借款費用並非全部用於借款事項。以她的借款為例，她了解到，孫某某確實需要進行企業補稅、也的確進行了補稅，「但金額沒有那麼多。」

7月16日，「飯飯」收到了立案告知書，顯示孫某某涉嫌詐騙一案符合刑事立案標準，已對該案立案偵查。

「多肉飽飽」名下有五家公司

內媒記者查詢發現，孫某某曾為煙台新揚立童傳媒文化有限公司法定代表人，覃海洋為該公司股東之一，該公司已於2025年5月被註銷。此外，孫某某擔任法定代表人的浙江新揚意遠科技有限公司於2025年涉及一執行案件，公司、孫某某均為被執行人，執行標的約1661萬元。孫某某其名下關聯5家公司，3家為存續狀態。

7月17日，浙江杭州警方受訪稱，目前案件詳情暫不能透露，需等官方通報。網絡平台上的立案告知書顯示，相關案件已被警方立案調查。據悉，該案正在進一步辦理中。