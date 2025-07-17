有片｜五台山遊客被牛群圍攻踩踏 景區回應引熱議網民怒斥：抵死
撰文：林芷瑩
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網傳有遊客在山西忻州五台山風景區朝台徒步時，因挑逗牛隻，被牛群圍攻踩踏。
7月17日，五台山管委會工作人員稱，有遊客喂牛食牛肉乾，又用登山杖敲打牛屁股，牛才會反擊。
網傳畫面顯示，有遊客多次用登山杖敲打牛屁股，還有遊客趁牛休息時坐在牛的背上。
7月17日，五台山管委會辦公室工作人員回應稱，「有一個遊客，他喂那個牛牛肉乾，然後牛把他的那個登山桿給踩斷了。還有一個是，他們拿那個登山桿一直敲打牛的屁股，所以牛才最後反擊的」。
工作人員又稱，遊客們事先挑逗，動物一般都挺有靈性，牛常年在五台山上，一般是不會攻擊人，被牛踩踏的遊客無礙，「這個應該是（遊客）個人道德素養吧，之前也沒有聽過這件事」。
公開資料介紹，五台山位於山西忻州市五台縣東北部，因由五座山峰環抱而成，故稱「五台山」。2007年，五台山被評為國家5A級旅遊景區。2009年6月，五台山被列入世界文化遺產。
網民睇法：
只有我一個人覺得結局很舒適嗎？
現世報嘛，瞬間立刻馬上那種
確實活該、這還是人做的事？給牛吃牛肉乾
牛正當防衛
能讓牛這樣，太少見了！真是把牛惹急了
一般來說，正常的牛都是有靈性的動物。你能給牛氣的這樣你也是牛逼。
牛是有力氣踩死他的，已經留了他一條命。
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