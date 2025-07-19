內地高溫！老婦坐石頭休息10秒臀部被灼傷　嚴重到須做手術植皮

湖北一名72歲王姓老婦，日前在攝氏38度高溫天氣下，於菜園勞動到一半時，坐在石頭上休息了約10多秒。怎知這一舉動竟造成其臀部三度燙傷，需進行植皮手術治療。



中國媒體《瀟湘晨報》報道，事發在7月7日正午，當時王婦在自家菜園工作，天氣炎熱導致滿身大汗，便順勢坐在石頭上休息。剛坐下滾燙的觸感就讓她驚覺不妙，但由於她腿腳不便無法立即起身，鄰居見狀迅速趕來將她扶起，整個過程約10多秒。

沒想到，當晚王婦的臀部出現劇烈疼痛與紅腫，次日被送往襄陽市第六人民醫院就醫。

燒傷科主任錢犇檢查發現，王婦臀部有4塊巴掌大小的皮膚呈現紅腫焦痂狀。他說，「高溫燙傷後又受外力擠壓，形成熱壓傷，燙傷程度達到了最嚴重的三度」。

老婦燙傷狀況（慎入，圖片或令人不安）：

醫療團隊為王婦清除表層壞死組織，並進行每日清創換藥。目前創面逐步好轉，預計將進行植皮手術，術後一週即可出院。據悉，該醫院燒傷科近一個月已收治7名物表燙傷患者，成因包括接觸石材製品、兒童玩滑梯或健身器材、外送員觸碰電動車金屬部件等。

醫生指出，當皮膚接觸超過攝氏70度的物體表面時，僅一秒就會造成淺二度燙傷，3秒致深二度燙傷，5秒以上可能會造成三度燙傷。戶外設施例如滑梯、體育鍛煉器材、休閒椅等經過高溫暴曬，無論是金屬還是塑膠材質，表面溫度都會急劇升高，直接坐上去極易發生燙傷事故。

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