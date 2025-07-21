山東KFC被歎冷氣老人佔領　內媒：他們打牌、睡覺、聊天但不點餐

近日內地酷暑，網民拍下山東聊城東昌府區KFC（肯德基）店內多位老人佔座吹冷氣引發熱議。影片中老人聚在一起聊天，有的打牌，有的躺在座椅上睡覺，但是都沒有點餐，更有已經點餐的顧客站在一旁苦等，不少網民批評，這種行為很影響做生意，呼籲有關單位介入管理。



7月20日，該店店員受訪表示最近天氣熱，許多老人吃完早飯就來店裡乘涼，店員只能盡量溝通，希望不影響客人用餐。該店鋪所屬的柳園街道辦事處表示，老人去乘涼屬於自發行為，店鋪自主經營，目前主要靠店員勸說。



近日內地酷暑，網民拍下山東聊城東昌府區KFC（肯德基）店內多位老人佔座吹冷氣引發熱議。

近日內地酷暑，網民拍下山東聊城東昌府區KFC（肯德基）店內多位老人佔座吹冷氣引發熱議。

事件罕見引起內媒批評。《極目新聞》評論，老人進餐廳佔座不消費，影響客人就餐是客觀存在的，「但不得不強調，一方面，在高溫天氣下，老人有避暑需求。另一方面，店鋪是經營場所，沒有責任承擔相關義務。允許是情分，不允許是本分。這一點應該說清楚。」

《極目新聞》也批評當地街道辦的說法，有些不負責任，「相關部門應該積極主動解決餐廳的困惑。不能因為老人是自發行為，老人納涼也是剛需，就可以不管。對此，不妨主動勸說，以免雙方發生糾紛和衝突。如果餐廳有報警行為，有關部門應該積極維護餐廳的合法權益。」

文章指出，總之，老人消暑納涼的成本不應轉嫁給肯德基。保障店鋪正常運營，是營商環境建設的重要一環。當地應當體察商家的無奈，及時主動介入處理。對商家而言，若因老人佔座導致經營難以正常開展，不妨報警求助。

實測鄭州地面逾70℃能「烤熟蝦子」 今年內地已發超2萬次高溫預警

今年高溫預警已超過2萬次

據中央氣象局，各地今年入夏以來陷入酷熱天氣。據國家預警信息發布中心數據顯示，今年以來到16日中午12時止，大陸中央及各地方累計已發布各級高溫預警訊息2萬248次，較去年同期大增40.31%，並較2017年以來同期平均值高出72.02%。

《央視新聞》稱，以河北省為例，相同數據顯示，該省氣象部門今年同期共發布高溫預警訊號25條，較去年同期大增8條。全省平均高溫天數多達16天，較常年同期多出7天。