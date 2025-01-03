印度愛食雞　「山寨KFC」如雨後春筍　日攝影師：快湊齊A到Z

肯德基（KFC）是紅遍世界的知名連鎖炸雞速食品牌，鮮紅色的招牌和獨特的字體，讓肯德基店面無論在哪個國家，都顯得相當醒目。



不過在印度，卻因為肯德基實在太紅了，導致有許多炸雞品牌模仿肯德基，街頭上有大量的仿冒招牌，成為一種另類的特色。

是KFC夠紅，街頭才會出現很多仿冒它招牌的食肆吧：（按圖了解）



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根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本攝影師網友三井昌志近來分享，表示印度人熱愛肯德基，程度甚至堪比信仰等級，因此在印度各地街頭，都能看到仿效肯德基的大紅色招牌，只是名字從肯德基的縮寫「KFC」，改成「AFC」、「BFC」、「CFC」等等而已。

三井打趣地表示，按照這種「某FC」的命名風格，搞不好仔細找下去，就能湊齊A到Z的字母。三井分析，由於印度教教徒不吃牛肉，回教穆斯林又不吃豬肉，使得雞肉成為最常見的肉品，這或許也是為甚麼唯有肯德基這間速食店，在印度這麼受歡迎的原因。

網友們也紛紛表示：

．「隨便一個FC」

．「會跟足球俱樂部（Football Club）搞混」

．「UFC會變格鬥團體」

．「卡西歐就把A～Z SHOCK全部註冊走，正確的決定」

．「這已經不是單純喜歡炸雞，而是對肯德基有信仰了」

．「問個日本人的偏見問題：全部都是咖哩口味嗎」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】