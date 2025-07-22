時代的眼淚？多家俄羅斯商品館開業未一年已倒　專家：消費信任降

近年來，「俄羅斯商品館」以藍底白字招牌和俄式風情吸引消費者眼球，然而其在內地市場正面臨行業洗牌。近日，內媒走訪發現，浙江杭州多家俄羅斯商品館已關門停業，仍在經營的門店則紛紛促銷清倉。從去年底的遍地開花到如今大規模閉店，僅不到一年，俄羅斯商品館為何淪為「時代的眼淚」？專家分析，消費者信任度下降是主因。



周一（21日），《潮新聞》記者走訪杭州武林路鳳起城，原俄羅斯商品館的巨型「正品俄貨」橫幅猶在，但店面已變為一家文創雜貨鋪，售賣冰箱貼、潮玩公仔等商品。店員透露，該俄羅斯商品館於2024年12月開業後關閉，文創店隨後接手，具體閉店原因不明。

位於杭州新天地購物中心負一層的俄羅斯商品館同樣關閉，店內貨架清空，門店於6月底停業。商場工作人員表示，該店去年8月開業，初期銷量尚可，但今年生意下滑，未到期即關閉。

武林路的俄羅斯商品館換成了文創店。（潮新聞）

新天地購物中心的俄羅斯商品館同樣關閉，店內清空。（潮新聞）

仍在營業的俄羅斯商品館則普遍採取大幅促銷。記者走訪杭州大悅城一家門店，發現烘焙區已清空，全場商品低至3.5折，店內僅一名店員，無顧客光顧。店員稱，促銷活動從上月開始，生意主要靠周末客流支撐。工聯CC的另一家門店同樣促銷，部分商品標價「10元兩件」，顧客多為首次到店的嘗鮮者。

去年底，俄羅斯商品館在杭州核心商圈迅速擴張，記者當時統計全市至少有10家門店。然而，周一查詢顯示，僅剩6家仍在營業。

杭州大悅城一家門店舉行促銷活動。（潮新聞）

工聯CC的俄羅斯商品館門口。（潮新聞）

熱潮退卻背後，原因何在？報道指，此前調查發現，部分俄羅斯商品館標榜「俄貨」，實際銷售多為黑龍江等地產品。品牌招商經理曾透露，門店毛利率可達50%，回本周期僅3至6個月。然而，今年1月，上海對部分俄羅斯商品館涉嫌虛假宣傳立案調查，俄羅斯駐華大使館也公開警示，稱部分商店以俄貨為幌子銷售假冒或非俄產品，呼籲消費者警惕。

一位已閉店的俄羅斯商品館店長表示，今年以來生意持續下滑，負面輿論影響客流，最終虧損關店。另一名前店員透露，開業初期半月業績達百萬，但年初口碑惡化，日均營業額跌至5000至8000元人民幣，庫存壓力下只能低價清倉，最終關閉。

新零售觀察人士鮑躍忠分析，俄羅斯商品館市場魚龍混雜，真假難辨，消費者信任度下降是主因。消費者郭女士表示，門店數量激增導致新鮮感喪失，部分商品定價過高也讓人感覺「被割韭菜」。中國食品產業分析師朱丹蓬指出，俄羅斯商品館的快速擴張多為短期逐利模式，以次充好、虛假宣傳等問題頻發導致市場理性回歸，長期經營需回歸品質。