深圳也有？內媒揭｢俄羅斯商品館｣商品多是東北產　網民：被坑了

《封面新聞》報道，近日「俄羅斯商品館」在內地多地出現，深圳亦有不少類似店舖。但經內媒調查，店內商品多數為中國東北地區製造，並非俄羅斯進口產品。有律師表示，非進口商品打着進口商品旗號，很可能構成消費欺詐。



俄羅斯商品館虛實調查。（@藍鯨新聞）

俄羅斯商品館。（封面新聞）

《封面新聞》報道指，成都一家俄羅斯商品館中，商品類型豐富，包括蜂蜜、醬油、通心粉、餅乾、水果燕麥、奶粉、牛筋腸等，並貼有俄文標籤。但店內不少產品的產地多顯示在中國東北，如奶粉的產地在黑龍江齊齊哈爾市，俄式純豬肉腸的產地在黑龍江牡丹江市，水果燕麥的產地也在牡丹江市。

廣東網民稱在深圳亦有看到所謂俄羅斯商品館。（網絡截圖）

俄羅斯商品館。（封面新聞）

內媒記者致電俄羅斯商品館內一款水果燕麥生產企業，對方接線員明確表示，這不是俄羅斯進口產品。「雖然不是進口，但其生產原料或有俄羅斯的成分。」

事件亦在網絡上引發熱議，有廣東網民表示，在深圳萬象城等地亦有見到類似店鋪。不少人亦表示店內產品多數並非進口，「我為什麼在俄羅斯從沒見過」「基本是假貨，俄羅斯註冊中國生產，大部分俄羅斯人都沒見過」「大部分都是東北貼牌產品」。

也有人表示賣完才知並非進口：「我還去買了兩次，原來是假的。​」「感覺75%的巧克力那個味兒就跟之前東北同事帶的不一樣，一點都不苦，被坑了。」

有網民稱賣完才知並非進口。（微博截圖）

有網民稱賣完才知並非進口。（微博截圖）

據《藍鯨新聞》報道， 有多家俄羅斯商品館的加盟總部表示，在他們的產品分佈中，俄羅斯進口和國產商品佔比大概在80%、20%。其中火腿、麵包、部分奶粉等是東北生產，其他均為原裝進口，加盟商可以自己選擇進口商品/國產商品的比例，總部對此沒有強制要求。

俄羅斯商品館虛實調查。（@藍鯨新聞）

店內奶粉外包裝有「俄羅斯國家館」字樣，但其產地是黑龍江省。（封面新聞）

《界面新聞》曾報道，有業內人士稱，把大包粉出口再進口在俄羅斯「過一道水」，回來委託本土工廠生產變成進口奶粉，從產品生產和標識方面，並無法律法規上的問題。《封面新聞》報道，有業內人士表示，一些經銷商可能採用了購買俄羅斯商標在中國國內生產的模式。

俄式純豬肉腸產地來自黑龍江省牡丹江市。（封面新聞）

有律師表示，非進口商品打着進口商品旗號或構成消費欺詐。「俄羅斯商品館」在顯眼位置標明「優質俄貨」、「源頭商品直供」，同時商品名稱和商標以俄語來標註，都會讓消費者產生店內商品來自俄羅斯的錯誤認識，存在誤導消費者的故意。