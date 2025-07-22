河南婦煮飯時煤氣洩漏爆炸　7歲女路過瞬間被火海吞噬

河南汝州有民眾在家中煮飯時，疑煤氣洩漏引起爆炸，7歲女兒剛走到廚房門口，瞬間被火海吞噬。母女倆分別全身85%及40%燒傷，家屬稱，醫生估計後續仍需100萬（人民幣，下同）治療費。



《大象新聞》報道，家屬介紹，事發於7月13日，弟媳在廚房煮飯，煤氣突然爆炸，剛好在廚房門口的侄女被瞬間被火勢撲翻至1米以外，弟弟見狀立即拿水管幫忙澆滅。事後，倆母女已被送到鄭州第一人民醫院救治。

河南有民眾在家中煮飯時，疑煤氣洩漏引起爆炸。（影片截圖）

河南有民眾在家中煮飯時，疑煤氣洩漏引起爆炸。女童剛走到廚房門口，瞬間被火海吞噬。（影片截圖）

女童瞬間被火海吞噬。（影片截圖）

母女倆在旁淋水降溫。（影片截圖）

據介紹，母親全身85%燒傷，臉部和雙手的皮膚像破布般掛著，呼吸道被高溫灼傷，每一次呼吸都帶著血沫，仍在深切治療部接受觀察；女兒的頸部和前胸燒傷面積達40%，右手五指黏連，眼角膜被濃煙熏傷，流淚時眼睛不斷滲出淡黃色液體。

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當事人丈夫稱，診斷書上寫有「特重度燒傷伴感染」，並表示「母女倆至少要闖過休克關、感染關、植皮關這三關，後續需要抗瘢痕和功能重建」。

家屬稱，截至7月15日已花費8、9萬治療費，醫生表示後續治療估計還要100萬左右，「希望好心人能伸出援手，讓母女倆有活下去的希望」。

女童出事前照片。（影片截圖）

女童的頸部和前胸燒傷面積達40%。（影片截圖）