內地27歲美妝網紅遭「毀容式燒傷」　頭髮都燒焦！竟因父點煙釀禍

日前瀋陽一名美妝網紅「童瑤」（佟詩瑤瑤）發影片透露，其家中瓦斯外洩爆炸，她與父母三人燒傷送醫。



父母親當晚被送進加護病房急救，而她臉部大面積燒傷，將近毀容，影片一出竟被網友質疑炒作，多日後童瑤也出面回應了。

童瑤從大學期間開始做美妝網紅，畢業後成為一名化妝師，平時會兼職當模特兒及拍攝美妝影片。（微博圖片）

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根據內媒《極目新聞》報道，27歲的美妝網紅「童瑤」發影片稱，3月31日晚間她正在家中剪輯影片，突然聽到一聲巨響，就連臥室的窗戶玻璃也被震碎，頓時家中火光四起，她連忙叫醒沉睡的母親向外跑，所幸鄰居幫忙報警才即時將一家三口送往醫院急救。

童瑤表示，因父親在家中點煙，引發外洩的瓦斯爆炸，自己的臉部被爆炸產生的熱浪衝擊，布滿黃色水泡，就連頭髮也燒焦，而其父母親當天全身燒傷情況嚴重，被送進加護病房急救，父親臉部被燒成碳色，需大面積植皮，目前已轉入普通病房，但其母親則多處重度燒傷，傷勢較嚴重，仍在加護病房，三人住院期間已花費逾50萬人民幣。

報道指出，童瑤從大學期間開始做美妝網紅，畢業後成為一名化妝師，平時會兼職當模特兒及拍攝美妝影片，事故發生後她臉部和手部燒傷嚴重，身體尚未完全恢復，暫時無法回歸工作，因此決定拍攝康復影片，通過自媒體補貼醫藥費，不過卻被網友質疑炒作，她隨後表示，自己所有內容均為個人真實經歷，遇到意外事故只能勇敢面對，同時不忘感謝網友及粉絲的關注支持，強調未來也會積極配合治療，發布影片更新康復進度。

報道最後提到，事故發生至今童瑤仍未收到事故認定報告，對此瀋陽市于洪區應急管理局工作人員在28日表示，此事件不屬於安全生產事故，暫時不清楚事故具體原因，隨後當地村委會也表明，當地民政局已發放一次性救助金給童瑤及其家屬予以幫助。

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