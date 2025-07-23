河南漢上山採藥不慎墜崖困6天5夜　終由無人機吊運救出

撰文：陳進安
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河南輝縣薄壁鄉一名52歲男子在上山採藥時不慎墜崖，腰部和腿部骨折，無法動彈，被困山溝6天5夜。經過多支救援隊的艱難搜尋，男子於周二（22日）中午被找到，並由無人機吊運至救護車，現已送醫治療，傷情穩定。

周一（21日）上午8時，新鄉市神鷹應急救援中心接薄壁鄉政府、派出所及家屬求助，迅速組織12名救援人員攜繩索、擔架進山搜救。神鷹救援隊員馮文雲介紹，男子上周三（16日）與兩人上山採藥時走散失聯，發現時意識清醒但極度虛弱，估計僅靠雨水存活，身邊只有一部關了機的手機，山區無信號。

搜救地點位於寶泉水庫附近，地形複雜。救援隊分兩組沿懸崖搜索，借助無人機精準定位男子位置。現場醫生確認男子腰部嚴重受傷、腿部骨折，立即進行包紮。救援隊隨後用擔架固定傷者，沿崎嶇山路轉運下山，醫生全程監護傷者狀況，叮囑其保持清醒。

男子腰部嚴重受傷、腿部骨折。（極目新聞）

在平坦地帶，斑馬救援隊利用無人機將男子空運至大壩，順利移交120救護車。救援過程中，藍天救援隊、紅十字救援隊等提供支援，確保行動順利。

據悉，上周四（17日）起，新鄉市應急局統籌指揮，神鷹應急救援中心、衛輝斑馬救援、林州紅旗渠救援、新鄉紅十字會、藍天救援、獲嘉同盟救援、鳳泉區鼎力救援、輝縣雄鷹救援、正能量救援等近十支隊伍，聯合當地政府和派出所持續搜救，終於創造生命奇跡。

男子於周二中午被找到，並由無人機吊運至救護車。（極目新聞）

男子妻子表示，丈夫上周三上山採藥未歸後，她當晚報警。她衷心感謝政府和救援隊的努力。目前，男子在醫院接受治療，因腰部和腿部骨折需手術，傷情穩定。

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