無人機不止有航拍！　一文睇清四大應用場景

無人機在低空經濟中的應用場景非常廣泛，遠遠不止有航拍。本文將集中介紹物流配送、農業種植、交通文旅、應急巡檢共四大方面，深入淺出認識這個推動經濟發展的新力量。



物流配送：速度效率雙重提升

物流配送是低空經濟一大賣點，無人機經空中通道，迅速將包裹、外賣等送到顧客手上。以外賣平台「美團」為例，其無人機團隊已在深圳、北京、上海、廣州、南京等城市開通50多條航線，累計完成訂單超45萬訂單，服務覆蓋辦公、社區、景區、市政公園、校園、圖書館、口岸等地點，並且可以配送9萬多種商品。即使惡劣天氣或交通擁堵，無人機都是「使命必達」。

利用無人機送外賣、速遞，是「低空經濟」最為人熟知的應用場景之一。（視覺中國/當代中國授權）

對於山區、海島等交通不便的特殊區域，無人機的優勢就更加明顯。在浙江遂昌縣高山村，村民利用無人機運送高山茶葉，將原本3小時的山路運輸，大幅縮減至15分鐘。在應急救災，又或災害後交通中斷，無人機亦能快速投遞急救藥品、食品等關鍵物資，打通「生命通道」。

農業種植：精準高效「空中幫手」

農業是傳統經濟，原來也是低空經濟的新方向。相比傳統人手作業，無人機使效率提升數十倍，能夠超大規模即時噴藥及施肥，並且更加精準、可控，有效減少20%至40%的農藥或化肥的使用量，降低對環境和農產品的污染風險。民用無人機龍頭企業的大疆創新就是最早布局農業植保行業的無人機公司之一，業務覆蓋全球100多個國家和地區。截至2024年10月，大疆農業無人飛機累計銷量突破40萬部，累計作業面積超過90億畝次。

傳統經濟農業在無人機的協助下，也成為「低空經濟」其中一環。（視覺中國/當代中國授權）

此外，在丘陵、山地等大型機械難以進入的區域，無人機可用於運輸種子、化肥、小型農具等。搭載多光譜相機的無人機更可以快速獲取農田作物長勢、病蟲害等資訊，為精準農業管理提供數據支持。

交通文旅：開啟低空新體驗

陸地交通一大難題是容易受車流、天氣、意外等因素影響，經常擠塞難行，低空經濟中的電動垂直起降飛行器(eVTOL)，可能會是未來城市交通發展的新方案。例如全球領先的城市空中交通科技企業億航智能，旗下的EH216-S無人駕駛載人航空器已獲得民航局頒發的型號合格證(TC)和標準適航證(AC)，並在廣州、合肥、深圳等地開展商業載人運行演示。

電動垂直起降飛行器(eVTOL)可說是未來城市交通的新解決方案。（視覺中國/當代中國授權）

低空經濟也有益於文化旅遊業，近年內地的煙花表演都有加入無人機元素，大規模的無人機表演甚至成為新亮點。在2025年6月17日，重慶市舉辦的「魅力重慶」無人機燈光表演，以11,787架無人機打破「最多無人機組成的空中圖案」健力士世界紀錄，獲官方認證並現場頒發證書。

應急巡檢：空中也能守護安全

體積細小的無人機飛行不受地理限制，機動性靈活，加上可以改裝或搭載特定設備，令輸電線路巡檢成為其中一個重要應用場景。在湖北，國網湖北省電力有限公司依靠無人機、機械狗的幫忙，效率大幅提升。湖北省至今建成387座智巡站，共執行1.5萬餘次智能巡視任務，替代5,927次例行巡視，累計節省巡視時間1.1萬小時。以荊門為例，當地已建成國家電網首個地市級無人機智能巡檢全覆蓋示範區，所有110千伏及以上變電站，都能做到無人機智能巡視全覆蓋，且無人機可以按照規劃好的航線自主飛行，不用人手介入。

無人機被廣泛應用在輸電線路巡檢的工作當中。（視覺中國/當代中國授權）

此外，消防救援與災害監測，現在也因無人機帶來新的變革，實現空地一體化轉型。內蒙古森林消防支隊將無人機引入執勤巡護的勘察任務當中，借助其監測範圍廣、機動性強、靈活高效的優勢，消防員可第一時間通過無人機傳輸的訊號，對林木分布及雪線高低變化等數據進行整合分析。同時，通過熱成像技術，消防員利用無人機實現對夜間火源的快速定位，為及時準確掌握防火形勢和科學高效處置提供可靠依據。

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