貴州年僅14歲少年疑遭網絡誘騙至泰國　母：孩子已在電詐園區

近日，貴州貴陽市觀山湖區一名14歲少年金某謙於7月13日外出後失聯，家屬報警後發現其行蹤途經六盤水、雲南玉溪，最終抵達泰國，疑被誘騙至電信詐騙園區。周二（22日），男孩母親接受內媒採訪表示，前一晚曾與孩子視像通話，確認其人身暫時安全，但具體園區位置尚未明確，救援工作仍在進行。



據家屬發布的尋人啟事，金某謙身高約160厘米，體重55公斤，碎蓋頭，失聯時身穿黑色T恤、黑色長褲和綠色板鞋。他於7月13日稱「去同學家玩」，隨後失聯。金母回憶，孩子事發前無異常，但同學透露他曾提及「要去廣東打工」。警方通過監控和定位追蹤，確認男孩獨自從貴陽出發，經六盤水、雲南玉溪，最後抵達泰國。

周一（21日）晚，家屬與金某謙視像通話，孩子狀態尚可，稱人身暫安全，並要求刪除尋人影片。金母表示，孩子疑似被詐騙團夥誘騙並洗腦，可能通過社交軟件或遊戲與園區人員聯繫。她查閱孩子快手賬號，發現僅有幾句暗語聊天記錄，懷疑另有其他聯繫渠道。相關線索已移交警方。

家屬發布尋人啟事。（封面新聞）

金母分析，詐騙團夥或專門針對防範意識薄弱的未成年人，以「高薪」為誘餌。她說：「孩子知道賺錢難，但不懂風險，容易上當。」

近期正值暑期，類似案件頻發。如陜西19歲高考畢業生彭某軒被「主播崗位」誘騙至緬甸電詐園區，湖北黃岡三名高中生因「送貨」工作前往緬甸後失聯。警方提醒家長加強對未成年子女的監管，警惕網絡交友及「高薪兼職」陷阱。目前，金某謙家屬正配合警方及相關部門，等待救援進展。