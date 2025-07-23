不考清華北大有錯？江西中學高考喜報疑「指責」學生志願捱批

周一（21日）晚，有網民曬出江西上饒餘干中學一張高考喜報，喜報上寫道「在多名高分學生拒報清北志願的情況下，我校仍有彭某某、胡某某、湯某某3名同學正式錄取北京大學」，疑似指責該校多名高分學生拒報清華、北大，引發關注。周二（22日），餘干中學負責人回應指，已要求撤下整改。



餘干中學一張高考喜報被不少網友批評。（縱覽新聞）

該則喜報落款是餘干中學2025屆高三年級組，時間是2025年7月21日。2025年4月，江西省教育廳發布《關於做好江西省2025年普通高校招生工作的通知》中提到，各地各校不得以任何形式宣傳炒作「高考狀元」、「升學率」、「錄取率」、「高分考生」等。因此，不少網友批評該高考喜報不符合相關規定，屬於違規行為。

有網民更稱，喜報上的內容除了在宣傳考上北大的考生，其實也在「指責」該校多名高分考生拒報清北，並認為考上清北人數並不是評價教學水平的唯一標準，學校應該要尊重學生的選擇。

周二，餘干中學黨委書記葉書記回應內媒稱，得知上述喜報一事後已經讓相關人士立即整改，現在喜報已經下。至於其他情況，他並不清楚。餘干縣教體局工作人員則表示，教體局曾發布規定，嚴禁發布高考喜報，對於餘干中學發布高考喜報及喜報中用語不當的情況，會向領導匯報處理。