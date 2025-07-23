深圳婦右腳背劇痛難耐　求醫揭4mm玻璃碎潛伏8年之久

深圳的李女士近日因右腳背持續疼痛就醫，經檢查，竟發現腳背上的小腫塊藏有一塊4毫米的玻璃碎片。在醫生的追問下，她才記起8年前家中浴室鏡面破碎，自己卻沒有察覺有玻璃碎片刺入腳背。



深圳市皮膚病防治研究所介紹，8年前，李女士發現右腳背出現一個小腫塊，「就像是蚊子叮咬的那種，當時沒在意，去年才發現有個疙瘩，扣它的時候就會痛」，她從摸著痛變成了蹲下、扭動都會痛，甚至有時候走路都會隱隱作痛。

疼痛加劇的李女士近日到深圳市皮膚病防治研究所就診。超聲檢查顯示，約6毫米×6毫米的腫塊內部存在一條4.4毫米×0.6毫米的條狀強回聲。主治醫生認為，腫塊內可能有異物，並在為李女士做手術時，取出一塊4毫米玻璃碎片。

李女士因右腳背持續疼痛就醫。（廣東活動）

超聲波檢查顯示，李女士腳背的腫塊內存在一條4.4毫米×0.6毫米的條狀強回聲。（深圳市皮膚病防治研究所）

經過醫生反覆追問，李女士才記起8年前家中浴室鏡面破碎，「當時我在收拾大的玻璃碎片並沒注意到（小玻璃碎片紮進腳背）」。這塊玻璃碎片便在她的腳背內「潛伏」了整整8年。

醫生解釋，李女士的情況是典型的「異物肉芽腫」。當玻璃碎片進入人體後，免疫系統會調動巨噬細胞等將其包圍，形成結節狀病變，從而產生慢性炎症反應。這種反應可能潛伏數年，初期症狀輕微，但隨著時間推移，異物持續刺激周圍組織，導致疼痛和功能障礙。

醫生從腫塊內取出玻璃碎片。（深圳市皮膚病防治研究所）

醫生從腫塊內取出一塊4毫米玻璃碎片。（深圳市皮膚病防治研究所）

醫生介紹，人類的皮膚猶如一道城牆，一旦有「外敵」（異物）突破防線進入內部，免疫系統就會立即啟動防御工事，形成肉芽腫，臨床表現為皮膚結節或腫塊、反覆紅腫破潰、無痛性硬塊、反覆潰瘍、皮膚色變等。

除了做手術切除，患者還可接受抗感染治療、抗炎治療等。同時，要預防異物肉芽腫，關鍵是要做好外傷後的及時處理，要徹底清潔、消毒傷口，若傷口較深或有異物殘留，應及早就醫處理；從事園藝、裝修等工作時要佩戴手套、長袖衣物等防護裝備。若皮膚出現不明原因腫塊、持續的疙瘩結節或久治不癒的潰瘍，應盡早求醫。