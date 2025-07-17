曾因模仿老師神情爆紅　百萬粉絲網紅談父親家暴：發出聲音都是錯

因模仿老師在課堂上與同學的對話神情爆紅，獲網民大讚神還原的內地網紅鍾美美（本名「鍾宇升」），近日在人物故事《閃亮生活時2025》中再次談及被父親家暴一事。



在7月16日釋出的預告片中，鍾美美提到「我爸爸不喜歡我，總打我。發出聲音就是一種錯誤，你就跑到天涯海角都得追到你，那是大逃亡，只要不見人可能就算反抗」。

鍾美美又稱，「長這麽大，我好像很久沒快樂過了，我不知道這個感情是應該放在哪，我到底是該愛他還是該恨他？」

鍾美美近日在節目中再次談及被父親家暴一事。（抖音影片截圖）

鍾美美近日在節目中再次談及被父親家暴一事。（抖音影片截圖）

2020年，13歲的鍾美美因模仿老師神態在網上爆紅，網民甚至稱「這孩子簡直就是老師附體」。鍾美美曾參演及錄製綜藝節目，其抖音賬號目前擁有486萬粉絲，其中模仿老師合集影片已有4.65億播放量，辦公室系列超過7700萬播放量。

鍾美美因模仿老師在課堂上與同學的對話神情爆紅。（影片截圖）

鍾美美因模仿老師在課堂上與同學的對話神情爆紅。（影片截圖）

2023年，鍾美美與母親曾在一檔親子類節目中談及父親家暴。當主持人談到「父母離婚該不該讓孩子知道」時，鍾美美透露了自己是由祖父母帶大，父親不但缺席，還家暴他和母親，「我的家裏不應該有爸爸的存在。他會打我，還會打我的媽媽。我們好像就生活在他的陰影下面。我就特別希望他能離開，特別希望他們離婚」。

鍾美美表示，母親曾被父親打骨折，而在父母離婚後，父親依然會騷擾他們，最瘋狂時一晚會打好幾百個電話，導致如今他和妹妹都會恐懼敲門聲。

鍾美美稱，自己如今非常「恨」父親，「曾經很多次試圖想原諒他，但都沒辦法原諒。因為他，我們家變得不幸」。他表示，自己現時最想成為家庭的頂樑柱，保護好媽媽和妹妹，讓真正疼愛他的祖父母過上更好的生活。

鍾美美因模仿老師在課堂上與同學的對話神情爆紅。（影片截圖）

天眼查App顯示，今年5月，哈爾濱美夢成真文化傳媒有限公司成立，法定代表人為吳某（鍾美美母親），註冊資本50萬人民幣，經營範圍包括網絡文化經營、營業性演出、演出經紀等，由吳某、鍾宇升（鍾美美）、安某共同持股。