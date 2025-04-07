深圳消費者山姆大量購茅台　550萬商品遭冒領　負責員工早離職？

有消費者此前通過山姆會員店（Sam's Club）採購大量茅台、五糧液等商品，並向山姆的公司銀行戶口累計轉賬651.36萬元（人民幣，下同），後來卻有價值550萬元的商品被人冒領，至今仍未收到退款。



《南方都市報》報道，2023年，楊先生經朋友介紹認識了山姆會員店的工作人員張某。同年9月底，張某在山姆會員店深圳龍崗店以大單經理的身份接待楊先生，兩人熟絡後，楊先生陸續在該店採購大量茅台、五糧液等高端商品。聊天記錄顯示，在整個採購過程中，張某始終以山姆大單經理的身份與楊先生對接業務。

楊先生與張某的聊天紀錄。（南方都市報）

然而，楊先生向山姆會員店的公司銀行戶口累計轉賬651.36萬元後，僅收到一小部分商品，仍有價值550.63萬元的商品未收到。2023年11月2日，在楊先生的追問下，張某聲稱還有很多訂單未到貨，可以申請退款，並提供了退款申請表。次日，兩人見面溝通，楊先生填寫退款申請表，張某表示交給她處理即可。

2023年11月4日，楊先生到山姆會員店詢問情況，要求工作人員現場查詢訂單到貨情況，他一再追問下，對方才透露相關款項轉帳至公司戶口當天，就以購物卡的形式被他人領走。

張某讓楊先生填寫退款申請表。（南方都市報）

隨後，楊先生向深圳市龍崗區人民法院起訴沃爾瑪（深圳）百貨有限公司，要求解除雙方的《大單購物協議》，並返還貨款5,506,266元，同時支付資金占用費、賠償金等各項費用。

在楊先生提供的與山姆工作人員交涉錄音，以及深圳市龍崗區人民法院出示的《民事裁定書》中，山姆方面表示，張某已於2021年2月離職，對其後續行為概不負責。

此外，據山姆提供深圳前海合作區人民法院作出的（2024）粵0391民初 5234號《民事裁定書》，該裁定中查明案外人張某在2024年2月16日因涉嫌詐騙罪被深圳市公安局龍崗分局立案偵查，該案正在刑事偵查過程中。

《民事裁定書》顯示，張某已於2021年2月離職。（南方都市報）

楊先生向深圳市龍崗區人民法院起訴沃爾瑪（深圳）百貨有限公司。（南方都市報）

楊先生表示，他在轉賬前後並未收到山姆方面關於張某離職的任何通知，且張某在整個交易過程中一直使用山姆的官方渠道和賬號與他溝通，收款賬戶也是沃爾瑪（深圳）百貨有限公司，他有充分理由相信張某仍代表山姆進行業務操作。

值得關注的是，楊先生的遭遇並非個別例子，還有多名採購商在山姆會員店遭遇同類事件，均涉及大額轉賬後未收到貨的情況。

針對上述投訴，沃爾瑪（Walmart）中國方面回應稱，公司已完成相關訂單的商品交付。目前該案正在司法程序中，不便透露更多細節。公司一直在相關政府部門的協調下，與顧客積極溝通，並會支持和配合顧客通過合法的司法渠道妥善解決問題。不過，回應未就員工身份及監管漏洞等問題作出解釋。

楊先生及其他投訴人則認為，他們在整個交易過程中一直與張某溝通，且對方均使用山姆的官方銀行賬號和渠道。山姆方面在明知張某已離職的情況下，卻未及時切斷其相關權限或向消費者發出警示，導致了後續一系列問題的發生。

楊先生還指出，山姆在《大單購物協議》中約定對授權人員身份無審核義務，導致了貨物被冒領的情況屢屢發生。楊先生認為，這一條款涉嫌免除企業責任、加重消費者義務，違反《民法典》的相關規定。

山姆在《大單購物協議》中約定對授權人員身份無審核義務。（南方都市報）

消費者權益保護部門負責人任俁律師指出，若張某離職後仍以山姆名義簽合約，甚至在職員工協助其操作，消費者可能會誤以為他仍是員工，山姆可能需承擔法律責任。

根據《民法典》，若消費者能證明張某有「山姆員工」的明顯標識，如職員證等，且山姆未及時公示其離職信息，未及時切斷離職員工與在職員工的關聯權限，或管理存在其他漏洞，法院可能認定構成「表見代理」，即山姆需為張某的行為負責。

關於「山姆協議中免除審核義務」的格式條款的效力問題，任俁律師表示，該條款效力很可能無效。《民法典》規定，企業不能通過格式條款單方免除自身責任。山姆作為管理方，若放任員工冒領貨物卻讓消費者自擔風險，消費者可起訴要求條款作廢。