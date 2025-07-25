上班開糞車下班開Benz　95後掏糞工拒靠父幹　積極態度抱得美人歸

近日，內地一名95後掏糞工「上班開糞車，下班開Benz（平治）」的話題登上微博熱搜，引發網友熱議。有人讚賞其靠勞動致富，感嘆「行行出狀元」；也有人質疑他僅是公司老闆，無需親自掏糞。周四（24日），內媒《極目新聞》聯繫到話題主人公潘浩男，揭開其背後故事。他表示，公司確實是父親開的，但他平時會在前線與工人們同開糞車，下班後回歸生活才開Benz。



潘浩男平時會在前線與工人們同開糞車。（極目新聞）

據報道，28歲的潘浩男大學主修影視編導，畢業後發現各行不易，決定繼承父業，投身掏糞行業，立志「將掏糞發揚光大」。雖然工作看似與學業無關，但潘浩男學以致用，決定他將專業知識應用於工作，就是通過短片記錄日常，分享至各大平台，展現行業真實面貌，結果大受歡迎。

潘浩男介紹，父親從事掏糞多年，家中經營一家公司，擁有兩輛掏糞車，公司除父母外還有5名工人。職責方面，現時由父親負責接單，他親自帶隊作業。他坦言，網傳「上班開糞車，下班開Benz」屬實：工作時他與工人同開糞車，下班後開家中的Benz與女友逛街或聚會，過普通生活。

潘浩男和女朋友經網上認識的，因積極向上的生活態度而抱得美人歸。（極目新聞）

除掏糞外，公司業務還包括房屋修繕，普通工人包吃住月薪約7000元人民幣。潘浩男表示，掏糞行業競爭相對較小，較為穩定。他把社交帳號名改為「江浙滬糞王-浩男」，目標是成為行業翹楚。他還透露，女友因欣賞其積極態度而與其相識，未來婚禮他計劃讓乾淨的糞便清運車跟隨婚車，打造「全球獨一份」的特色場面。