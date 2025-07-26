湘西男子水下失聯5日奇蹟生還　被困水下9米洞穴靠喝水保持體力

綜合內媒報道，7月20日，湖南湘西一名王姓男子到洞穴潛水後在水下失聯，7月24日，廣西百色特警洞潛隊伍潛入水下，成功在氣室中找到了王男。男子表示，剛開始他還嘗試找出口，後來就節省體力等待救援。由於沒有任何食物，他只能不停喝水。



湘西男子水下失聯5日奇蹟生還。（瀟湘晨報）

7月20日凌晨，湖南一名潛水愛好者王先生到洞穴潛水，二次下潛時迷路失聯，同伴立刻報警求助。當地的救援力量在附近河道進行了搜尋，沒有找到失聯人員，懷疑人可能在水中的洞穴內，由於沒有相關的救援經驗，於是聯繫了廣西百色特警潛入水下搜尋。

湘西男子水下失聯5日奇蹟生還。（瀟湘晨報）

7月24日，廣西百色特警隊第一組潛水員下潛尋找，在水中排查氣室，沒有找到失聯人員。百色市公安局四級高級警長梁良介紹，搜救區域內水很渾濁，能見度只有0.5至1米左右。

隨後特警隊派出第二組隊員尋找，下潛近70分鐘後，傳來人找到了的消息。發現王先生的隊員閆明回憶，王先生所待的氣室寬2米左右，長10米左右，高度大概有三四米，氣室中的空氣是完全封閉的，不與外界流通，下面沒有平面，王先生雙腿和背貼着石頭，支撐着自己不掉進水裏。

百色公安水上救援隊員下水開展環境勘察。（南國早報）

王先生告訴救援人員，被困的這麼多天，剛開始，他還嘗試找出口，未果後就節省體力等待救援。沒有任何食物，他只能不停喝水。