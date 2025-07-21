湖南企業走私禽流感凍鴨製作醬板鴨　5人一審獲刑

常德醬板鴨是以當地麻鴨加工製作而成的特色美食，湖南兩間食品企業卻以低價購入無合法檢疫手續的走私「凍鴨」，再加工成醬板鴨銷售。5名被告因犯生產、銷售不符合安全標準的食品罪，一審獲刑。

有內地傳媒報道，兩間涉事企業店舖的產品仍在網上正常銷售。不過，記者今日（21日）未能搜索到相關產品，疑已下架。



據介紹，2022年12月至2023年7月期間，違法人員杜某某、孟某某等人為謀取非法利益，從越南、緬甸走私逾3萬隻凍鴨，並通過邊境走私入境後銷往常德多間醬板鴨生產企業。其中，湖南金信源食品有限公司、醬羞府羞羞鴨食品有限公司等企業明知凍鴨無合法檢疫手續，仍低價購入並加工成醬板鴨銷售。2023年8月，執法部門在涉案凍庫隨機抽檢的凍鴨樣本中，檢出禽流感病毒核酸陽性。

醬板鴨。（小紅書）

《紅星新聞》報道，被告雷某某供述，其自2005年開始從事醬板鴨的生意。走私鴨每隻價格比市場便宜2、3元（人民幣，下同），他想降低成本多賺錢。走私鴨做成醬板鴨後，通過直營店按每隻60元售賣，「兩個直營店每天銷售200多隻，一個月銷售6000隻左右」。因手續、檢疫來源不明，知情人愈少愈好，每次送到貨，雷某某會立即加工生產成醬板鴨銷售，購買的越南鴨已全部銷售。

另有負責烤鴨工序的企業員工指證，負責人害怕檢查，故走私鴨到貨後會馬上加工，不會長時間存放在倉庫，走私的幾批2鴨子很臟，清洗起來很麻煩，包裝上面只有日期，沒有產地」。

法院查明，5名被告的走私凍鴨進貨價每隻40元至50元不等。其中，雷某某的金信源醬板鴨銷售單價為每隻45元，零售價每隻60元。陳某某的王記益中香醬板鴨真空裝每隻52元，批發散裝價每隻50元，老鴨批發單價每隻46元，零售價每隻60元；吳某自營醬板鴨材銷售價真空裝每隻66元。

王記益中香醬板鴨。（小紅書）

金信源醬板鴨門店。（小紅書）

武陵區人民法院認為，5名被告違反國家法律法規，生產、銷售不符合安全標準的食品，其行為已構成生產、銷售不符合安全標準的食品罪。其中，被告雷某某、吳某、陳某某的行為屬於情節嚴重；被告楊某某、陳某某已經著手實施犯罪，但因意志以外的原因還有部分走私越南鴨、緬甸鴨未加工、銷售，是犯罪未遂，對於該未遂部分可以從輕處罰。

根據被告吳某、陳某某、楊某某、姜某某的犯罪情節及悔罪表現，並結合其居住地社區矯正機構的調查評估意見，依法對4名被告宣告緩刑。

法院一審判決，雷某某、吳某、陳某某、楊某某、姜某某5名被告犯生產、銷售不符合安全標準的食品罪，其中雷某某被判囚3年3個月，罰款225萬；吳某、陳某某被判眾3年，緩期3年，分別罰款75萬元和71萬元；楊某某被判囚1年5個月，緩刑1年半，罰款25萬元；姜某某判囚10個月，緩刑1年，罰款22萬元。

目前，一審判決尚未生效。武陵區人民法院稱，如不服本判決，可在相應期限內向該院或常德中院提出上訴。對於被告是否上訴，法院稱不方便透露。

據內媒報道，兩間涉事企業店舖的產品仍在網上正常銷售。（每日經濟新聞）

7月19日，湖南常德市桃源縣市場監督管理局發布通報稱，湖南金信源食品有限公司法定代表人雷某元、王記益中香食品加工廠原法定代表人陳某桂，在明知供貨方無法提供合法手續的情況下，通過故意逃避監管等方式，多次購入和使用未經國家法定檢驗檢疫的走私越南凍鴨作為原料生產醬板鴨，已構成生產、銷售不符合安全標準的食品罪，被武陵區法院一審判處有期徒刑並罰款。

桃源縣市監局稱，自2023年案發以來，當局將涉事企業及醬板鴨行業風險等級動態調整為高風險，納入縣級重點監管名錄，增加日常檢查頻次深度，實施專項抽檢及「回頭看」。

2023年至今，累計對兩家企業產品抽檢16批次，抽檢結果均為合格。2025年7月18日，當局再次趕赴現場核查，未發現不符合要求的原材料，生產條件符合規範。後續，市監局將根據司法判決對涉事企業和相關負責人作出相應處罰。