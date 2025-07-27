20歲抗癌網紅博主雯仔離世　考上大學3個月後確診胃癌

綜合內媒報道，7月25日，抗癌網紅「亮晶晶的雯仔」的家人在其賬號上更新，指女兒已於近日離世，並感謝網民關心支持。



雯仔已經逝世。（九派新聞）

據介紹，「亮晶晶的雯仔」本名張敬雯，是山東大學的一名學生，去世時年僅20歲。她在2023年秋天考入山東大學，同年11月她開始感到腹部不適，但因準備比賽未及時就醫，2024年1月，她轉入上海腫瘤醫院，被確診為胃癌晚期。患病後，張敬雯在社交媒體記錄治療過程，還在病床上堅持學習。

雯仔曾於2024年11月發文稱：「我作為一個癌症晚期的患者，經歷過了太多次生不如死的瞬間，我曾經也被下過什麼病危通知書，曾經也懷疑過這個世界為什麼這麼對我，我不過才十幾歲，無數個生不如死痛苦的夜晚我也曾想過放棄，但是一次又一次，我都熬了過來。」

雯仔還在病床上堅持學習。（九派新聞）

雯仔。（九派新聞）

據報道，專家表示，根據中國國家最新的胃癌早篩指南要求，胃癌家族史、幽門螺桿菌感染的高危人群，建議胃鏡一年一查。此外，專家還提醒，胃部一旦出現不適症狀，切勿自行診斷或買藥，應及時就診，排除癌症可能，早診早治。