常吃「內地地攤這小吃」24歲女患胃癌末期　醫生：胃黏膜長期受損

大陸河南省鄭州市一名24歲剛畢業的女大學生，因嗜吃「串串香」，2年來幾乎天天吃，豈料近日被醫院診斷為胃癌末期，引發關注。



綜合陸媒報道，醫生表示，這女生在校期間，幾乎每天吃校門口的地攤串串香，且經常不吃晚飯，醫生進一步追問她的生活習慣發現，她這樣的飲食習慣已持續至少2年，導致其胃黏膜長期受損，最終癌變。

內地地攤常見的「串串香」小吃。（微博＠劉涵閣）

內地地攤常見的「串串香」小吃。（微博＠劉涵閣）

內地地攤常見的「串串香」小吃。（微博＠劉涵閣）

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「串串香」是將不同食材用竹籤串上，然後炸、烤或者放入火鍋裏煮，通常都是重口味。醫生惋惜地說：

我們追問後發現，患者長期攝入高鹽高油的食物，且不規律進餐，胃部長期處於高負荷和刺激狀態，這是導致胃癌的重要危險因素之一。

醫生提醒，近年來胃癌呈現年輕化趨勢，除了遺傳因素，不良生活方式和飲食習慣是關鍵誘因：

年輕人要保持良好生活習慣，避免長期吃過於辛辣、燙食或重口味的食品，按時進餐，少熬夜，這樣才能降低患病風險。

專家也指出，串串香等路邊攤食物，不但高鹽、高油、反覆使用油脂，甚至食材來源恐也不明，長期食用會對健康造成威脅。

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