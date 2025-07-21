抗癌網紅「呆呆羊」離世年僅22歲　告別信：替我多看看燦爛的晚霞

7月18日，抗癌1610天的網紅「呆呆羊」離世，年僅22歲。

據悉，「呆呆羊」17歲時確診骨癌晚期，今年上半年曾稱痛到骨頭都哭，但仍想「趕快好起來，能上學參加高考」。



7月18日，網紅「呆呆羊」賬號在社交平台上發文：「親愛的世界，親愛的家人，朋友，還有那些幫助過我，溫暖過我的陌生人們，你們好。當你們讀到這些字句時，2025年7月18日下午3:06分，我已經化作掠過你們發梢的微風，變成夜空中最執著閃爍的那顆星星，或是開在懸崖邊那朵迎著狂風依然昂著頭的小野花了」。

7月18日，抗癌1610天的網紅「呆呆羊」離世，年僅22歲。（影片截圖）

7月15日，「呆呆羊」發布最後一條影片。（影片截圖）

她提到，自己與癌症共處1610天，5年來一直都很努力抗癌，「希望大家替我多看看燦爛的晚霞啊，多替我感受清新的微風。替我嘗一口新上市的冰淇淋，替我去擁抱那些同樣還在和病魔戰鬥的人願大家珍惜彼此，好好生活」。

《都市現場》報道，2023年7月3日，「呆呆羊」更新首條內容，她在片中發布自己的診斷報告，時間為2021年2月16日。在之後的2年，「呆呆羊」大部分作品都是她的抗癌影片。

「呆呆羊」於高二時確診腿部骨癌。（都市現場）

報道稱，「呆呆羊」在5年內經歷了40次化療、20次放療、25次免疫治療、多次插管，長期臥床與死神擦肩。其最後一條影片停留在7月15日。

《紅星新聞》報道，「呆呆羊」的母親稱，女兒於高二時確診腿部骨癌，很快癌細胞又轉移到肺部，女兒確診後獨自到大城市醫院就醫，自己簽手術同意書。她表示，女兒在離世3天前就有預感，提前寫下遺書告別和感謝粉絲，並囑托妹妹在自己離開後在社交平台上發布。

「呆呆羊」於高二時確診腿部骨癌。（都市現場）

什麽是骨腫瘤？

骨癌被稱為「最殘忍的癌症」之一，又稱為惡性骨腫瘤，是指發生在骨骼或其附屬組織的惡性腫瘤。按照良惡性程度可分為良性骨腫瘤、惡性骨腫瘤及交界性骨腫瘤。

罹患惡性骨腫瘤後，有機會在未被發現前已經發生遠處轉移，可累及全身多個組織系統，可能會誘發癱瘓、危及生命，不過早發現早治療，或能控制甚至治癒。

醫生提醒，盡管骨腫瘤的確切病因尚不明確，但可通過一些方式來降低風險，包括避免接觸放射性物質和化學致癌物質；保持健康的生活方式，加強體育鍛煉；均衡飲食，多吃蔬菜水果，避免致癌食物，攝入富含鈣質的食物；堅持定期做身體檢查；做好遺傳咨詢及風險評估，了解家族史，因需進行遺傳咨詢。