北京律師稱體檢10年未提醒患癌風險　國外檢查驚揭骨癌晚期

綜合內媒報道，北京一名女律師稱自己在體檢機構「愛康國賓」檢查了10年未查出患癌風險，結果2024年在國外被確診癌症晚期，質疑愛康國賓體檢涉嫌「誤檢、漏檢」。



2022年體檢報告。（九派新聞）

北京律師張曉玲表示，她作為北京律協會員，長年享有北京律協為每位律師購買的體檢服務。從2013年至2023年，她連續10年在愛康國賓體檢設於北京的分院進行體檢。

2022年之前的體檢，她的雙腎的體檢結果一直都是「未見明顯異常」。且10年來的體檢報告中，她的「癌胚抗原定量」檢測結果一直都在正常範圍內，亦從來沒有被告知有「患癌風險」，對於她的腎臟和脊柱也沒有發出「患癌預警」。

雖然2023年的體檢報告已經提示右腎有「鈣化灶」，但是愛康國賓體檢並未告知她有患癌風險。而不久前，她拿着2023年的體檢報告再次找到涉事機構的醫生進行解讀，醫生表示「鈣化是沒有問題的」，讓她不用擔心。

張曉玲2023年在愛康國賓的體檢報告。（瀟湘晨報）

2024年，張曉玲換了一家體檢機構，結果在腹部彩色超聲檢查時被發現「右腎囊腫」，並被建議到醫院進一步檢查。2024年10月，張曉玲在北京大學國際醫院被懷疑「右腎透明細胞癌」，進行右腎摘除手術後，病理顯示為「透明細胞型腎細胞癌」。由於手術後仍感覺身體不適，張曉玲在2025年2月又到國外的醫院進行了檢查，結果被確診為「腎癌骨轉移」，而且骨轉移已經達到了晚期程度。

北京大學檢查報告單顯示符合透明細胞型腎細胞癌。（封面新聞）

國外醫院診斷書翻譯版。（九派新聞）

張曉玲表示此後咨詢過多位專家，對方均表示她所患的腎癌和骨轉移都不是一朝一夕能形成的，如果能早發現早治療，病情肯定不會如此嚴重。目前，張曉玲已經接受癌症治療，並取了比較理想的治療效果。

7月16日下午，愛康國賓體檢稱公司正在討論處理張曉玲的投訴，對於何時能有討論結果，對方也表示無法確定。

天眼查平台顯示，愛康國賓健康體檢管理集團有限公司成立於2004年9月，經營範圍包括醫院管理、企業管理、健康諮詢服務、醫療器械互聯網信息服務等。變更記錄顯示，今年4月，該公司曾變更法定代表人與高管。周邊風險信息顯示，愛康國賓旗下北京愛康國賓白雲醫院有限公司、北京愛康國賓西內門診部有限公司等均曾涉及醫療糾紛。