安徽30歲男為救溺水一家三口體力不支亡　市民自發送葬隊伍長百米

綜合內媒報道，7月20日晚，安徽淮北市，年僅30歲的宋士佳因救落水的一家三口，體力不支沉入水中溺亡。7月27日下午，宋士佳的骨灰被安葬在鷹山公墓，當地眾多市民趕到公墓為宋士佳送行，獻花的隊伍綿延百米。



事發地點。（極目新聞）

宋士佳。（極目新聞）

市民自發送葬。（影片截圖）

據此前報道，7月20晚上7時左右，宋士佳在河堤上散步時，聽到有人呼救，於是下水營救。當時也在現場的宋士奎憶述，落水的是一名男孩和他的父母，當時宋士佳正拼命將一家三口往岸邊推，一家三口在岸上其他人的幫助下正陸續上岸，而宋士佳卻不見了。當晚近12時，宋士佳的遺體在深水區被尋獲。

事發地點。（極目新聞）

市民自發送葬。（影片截圖）

宋士佳的堂弟宋黎明表示，當時是孩子先不慎落水，他父母先後去救也遇險。宋士佳要下水救人時，宋黎明還曾勸他「你水性不好，不要下水」，但宋士佳說：「不行，我得下去救人」，便下了水。宋士佳的兩個兒子，大兒子9歲，小兒子才6歲。

市民自發送葬。（影片截圖）

市民自發送葬。（影片截圖）

市民自發送葬。（影片截圖）

7月27日下午3時許，宋士佳的骨灰被安葬在當地鷹山公墓，當地眾多市民趕到公墓為宋士佳送行，獻花的隊伍綿延百米。據報道，來送行的市民排起長隊，隊伍蜿蜒有百米長。來送行的人大部分與宋士佳並不相識，都是得知了他的事迹後，趕來送他最後一程。