電視劇組重慶拍攝竟用激光筆清場　遊客雙眼受傷：左眼畏光睜不開

有遊客在小紅書上發文反映，6月13日在重慶網紅打卡點「白象居」拍攝風景相時，被電視劇劇組清場的工作人員用激光筆照射雙眼，導致受傷。據了解，涉事的是由優酷與阿里影業聯合出品的電視劇《她的瞳》。



《上游新聞》報道，6月16日，事主韓女士（化名）憶述，6月13日，她在白象居拍攝東水門大橋，突然間感到眼睛刺痛，一抬頭便見到劇組工作人員用綠色激光筆瞄準自己，「我站的位置距離他大概二三十米，我看向他之後他還繼續瞄準我，我這才反應過來是在對我進行驅趕」。

事主發文稱，電視劇劇組工作人員清場時用激光趕人。（小紅書）

事主發文稱，電視劇劇組工作人員清場時用激光趕人。（小紅書）

韓女士表示，當時感到眼睛刺痛，左眼畏光睜不開，持續了大概兩天時間，她當天到醫院急診求醫，翌日趕回上海後，6月15日在上海繼續做檢查，「醫生說沒有什麽大問題。如果受傷的話輕一點就是電光性眼炎，另一種就是視網膜灼傷，很嚴重，是永久性的損傷」。

韓女士稱，事發當下已報警並翻查閉路電視紀錄，但因監控距離太遠，未能拍攝到用激光筆的劇組工作人員的清晰圖像。她已向重慶12345政務熱線反映事件，正在等待相關反饋。她表示，日前一名自稱該劇宣傳的工作人員已聯繫她並口頭道歉，承諾會進行規範管理。

事主在重慶被激光射傷眼睛，在當地求診後，再回上海做眼科檢查。（小紅書）

在韓女士的帖子下，也有遊客反映被劇組激光筆照射，還有當地居民稱，在自家窗口邊也被激光筆照射，「在這之前劇組沒有告知，不許遊客經過和拍照」。

朝天門街道辦工作人員表示，6月16日已約談涉事劇組，並強調不允許劇組在居民小區內拍攝時影響居民、遊客的正常生活和遊玩秩序。該工作人員證實，《她的瞳》劇組已在相關部門備案，屬於經過審批的正常拍攝。

據介紹，電視劇《她的瞳》改編自晉江文學城小說《不可名狀的城鎮》，由優酷與阿里影業聯合出品，是一部奇幻懸疑劇。