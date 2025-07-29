4人自駕遊誤入青海無人區被困2天獲救　事主：幾乎斷水　以為沒命

近日，4名自駕遊客進入青海冷湖鎮無人區後失聯超過30小時，引發廣泛關注。周一（28日）凌晨，失聯遊客在冷湖派出所民警的救援下終於脫險，成功返回冷湖鎮。事主表示，他們因車隊誤入廢棄的公路，導致兩輛車陷進沙坑無法脫困，為了脫險一共徒步40多公里。



據失聯遊客之一侯女士透露，她與三名同伴於上周六（26日）上午8時從冷湖鎮出發，計劃沿火星一號公路前往遊玩。然而，車隊誤入一條廢棄的茶冷公路，道路荒涼且被風沙掩埋，導致兩輛車接連陷進沙坑無法脫困。侯女士表示，四人因手機無信號，無法求救，僅靠有限的飲水支撐，期間甚至用口紅寫下求救信息。他們曾試圖徒步求援，結果僅發現一輛廢棄的推土車。

另一位61歲遊客張先生向媒體憶述，他與60歲的妻子及兩名同事駕駛兩輛車，從新疆返程途中順道遊玩青海。上周六中午，他們沿火星一號公路行駛前往西台雙色湖（西台吉乃爾湖）。當時，導航提示掉頭，但他們誤以為路線正確，結果駛入廢棄的茶冷公路，陷入沙漠深處。他表示，當時沙子太厚，車輛完全動不了，手機也沒信號。四人在烈日下試圖刨沙脫困，到了周日白天幾乎斷水，體力透支，幾乎絕望，「感覺第二天基本上都活不出來了」。

張先生一行自駕遊。（上游新聞）

幸運的是，周日下午4時許，張先生的親屬向警方報警。一名網友發現他們第一輛陷車的位置並告知親屬，幫助警方鎖定搜救範圍。周一凌晨近1時，民警終於找到被困四人，並協助將車輛拖出沙坑。凌晨4時許，四人安全抵達冷湖鎮，計劃休整後於次日返程。

張先生女兒在網上求助。（上游新聞）

網友發現張先生被困車輛。（上游新聞）

張先生感慨，看到警察那一刻，真是喜出望外，「我們真的是在鬼門關走了一遭」。他坦言，這次誤入廢棄公路是一次深刻教訓。據當地自駕領隊介紹，茶冷公路全長135公里，廢棄近20年，部分路段已被風沙掩埋，車輛極易失去方向和動力。

冷湖警方多次提醒，無人區大多無通訊信號，遊客務必結伴而行，不要貿然駛離公路，不要「探秘」無人區、非法穿越無人區。