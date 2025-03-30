25人車隊非法穿越可可西里無人區　被捕時三分二人出現高山症

可可西里位於青海省玉樹西部，4.5萬平方公里的土地，對人類而言卻是極為荒涼的「生命禁地」。

近日，一隊共25人的車隊試圖非法穿越可可西里無人區，警方發現時，已有三分之二人員出現高山症。警方連夜駕車11個小時，帶領車隊撤到海拔4000米以下區域。目前，案件已移交可可西里管理處，管理處將在下星期對涉事人員作山處罰。



《紅星新聞》報道，可可西里自然保護區公安局民警旦正才旦介紹，該局民警於3月22日進入可可西里開展巡護工作，他們日常巡護不斷，同時每個月都會有一次大範圍的巡護，每次進入無人區會花費一星期，巡護的目的是防止盜獵、盜採、破壞自然生態等違法違紀行為。

3月26日傍晚6時左右，民警在可可西里腹地雪山附近海拔4900米區域發現非法穿越車隊。該車隊一共11輛車，25人，由導遊帶隊開展穿越無人區之旅。

車隊試圖非法穿越可可西里無人區。（央視新聞）

旦正才旦表示，民警發現該車隊時，三分之二的車隊人員都出現高原反應（高山症；高反）。因為擔心安全問題，民警執法過程很溫和，首先問他們是否需要幫助，隨後民警連夜駕車11個小時，帶領車隊撤到海拔4000米以下區域，讓出現高山症的人員吸氧休整。

據介入，涉事車隊人員來自浙江，為越野車友，絕大部分沒有高海拔探險經驗。他們從格爾木出發，已在無人區行駛了兩天，穿過阿爾金山再到可可西里，大概距離4、500公里。

旦正才旦稱，車隊進入無人區後，不少人出現高山症，面臨嚴酷的天氣和環境，「很多人其實都後悔了」。這個季節可可西里氣溫極低，夜間溫度低至零下30℃。無經驗的旅遊者貿然穿越存在極大風險，救援難度也極大。

該車隊由25人組成。（央視新聞）

旦正才旦介紹，可可西里也是三江源的一部分，這些車隊擅自進入無人區，帶來的生態破壞包括：可能對藏羚羊、藏牦牛、藏野驢等野生動物帶來驚擾；可能亂扔垃圾污染純凈的環境；軋壞原本脆弱的高原草甸等。

近年來，非法穿越可可西里無人區的報道多次出現。本次獲救的非法穿越者也提到，他們是被網民拍攝的「宣傳片」騙來的。據悉，很多穿越者，或只是在可可西里邊緣經過的自駕者，拍下風景後宣傳，旦正才旦稱，「他們覺得很美，也很冒險，很牛」，但這類宣傳會給很多人帶來誤導。

這是12月7日拍攝的可可西里索南達傑保護站管護區域一隅（無人機照片）。（新華社）

在可可西里國家級自然保護區索南達傑保護站，幾只藏羚羊在野生動物救助中心活動（9月28日攝）。（新華社）

這是在可可西里卓乃湖區域活動的一群藏羚羊。（視覺中國）

可可西里於2017年被列入世界自然遺產，可可西里管理處和可可西里自然保護區公安局聯合發布公告，禁止一切個人或社會團體在沒有審批的情況下進入可可西里。《自然保護區條例》也有相關規定，禁止擅自未經審批進入自然保護區。

可可西里自然保護區公安局提醒，廣大遊客不要為了滿足獵奇之心，未獲審批私自非法穿越可可西里無人區。非法穿越不僅影響野生動物的棲息地，嚴重破壞脆弱的生態環境，還可能給自己帶來生命危險。