山東貨車高速公路翻車　10多噸豬蹄雞腿被村民哄搶　損失高達40萬

周一（28日），山東一家物流公司負責人姬先生反映，日前公司一輛貨車在曲阜發生翻車事故，結果引發村民哄搶，最終10多噸冷凍貨物被搶掠一空，損失超過40萬元人民幣。警方透露，事件涉及數十名村民，目前還在進一步調查中，無人被捕。



據悉，該貨車於7月24日從山東臨沂啟運，滿載豬蹄、雞腿、巧克力等冷凍貨物，計劃運往四川成都。當晚11時許，貨車在G1511日東高速公路曲阜段發生事故，從立交橋翻落，貨物散落一地，司機受傷被送往醫院。姬先生透露，公司迅速組織人員趕往現場處理，並安排五六名員工看守貨物。然而，由於交警需先行勘測現場，直到25日上午10點才開始轉運。

貨車在G1511日東高速公路曲阜段發生事故，從立交橋翻落，貨物散落一地。（浪潮新聞）

由於散落貨物距離公路數百米，公司員工只能用小推車逐趟搬運。期間，附近村民陸續圍觀，部分人手持編織袋，形勢逐漸緊張。員工胡師傅回憶，哄搶分兩波爆發，下午2點左右開始小規模搶奪，至傍晚6點，數十名村民蜂擁而上，大規模哄搶展開。

「哄搶的人基本是老年人，也有中年人和年輕人。他們拿著編織袋，騎著電動三輪車上來就搬東西。開始有些人搶的還是破損零散的凍品，後面幹脆整箱直接搬走」，胡師傅表示，員工試圖阻止，但因人數眾多，無法有效控制，「我們攆東面，他們去西面搶，攆南面，他們就去北面搶——兜著圈子搶」。

哄搶的人基本是老年人，也有中年人和年輕人。他們拿著編織袋，騎著電動三輪車上來就搬東西。（網上圖片）

哄搶的人基本是老年人，也有中年人和年輕人。他們拿著編織袋，騎著電動三輪車上來就搬東西。（網上圖片）

哄搶的人基本是老年人，也有中年人和年輕人。他們拿著編織袋，騎著電動三輪車上來就搬東西。（網上圖片）

現場片段顯示，曲阜市公安局息陬派出所民警到場後試圖喝止，並使用辣椒水警示，但效果甚微。姬先生無奈表示，民警後來乾脆不管了，村民更加肆無忌憚。據統計，10多噸冷凍貨物被搶或損毀，損失高達40餘萬元。

周一，息陬派出所向浪潮新聞確認，事件涉及數十名村民，目前仍在調查中，尚未有人被拘留。派出所工作人員表示，當時僅派兩名民警到場，並使用警械，但因哄搶人數過多，現場難以控制。