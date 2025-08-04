圓方2女生廁所影相！清潔姐姐霸氣KO：洗手間我話事　結局獲讚

【香港旅遊】自拍也要注意場合！有港女於社交平台發文，指九龍ELEMENTS 圓方商場廁所內有2名內地女拍照，被「清潔姐姐」以保障其他客人私隱為由勸止；2名內地女不服反駁，「清潔姐姐」隨即「霸氣」表示「呢個洗手間係我話事」，又說再拍攝就叫保安處理，令2名內地女「面懵懵走人」。樓主大讚「清潔姐姐」做法「超正」。



帖文引來網民熱議，批評2名內地女行為離譜，讚「清潔姐姐」做得好，「真係勁憎啲人廁所影相！」、「姐姐好型，又講出事實又有霸氣」、「年度金句：呢個洗手間係我話事！」。



有港女指，九龍ELEMENTS 圓方商場廁所內有2名內地女拍照，被「清潔姐姐」以保障其他客人私隱為由勸止。（網上圖片）

做事要顧己及人。該港女於7月15日在社交平台Threads發布，指她在九龍ELEMENTS圓方商場吃完飯去廁所，結果遇到震撼一幕 ── 聽到廁所內「清潔姐姐」正斥責2名正在影相的內地女，「聽到廁所姐姐好大聲鬧，兩個正在影相講廣東話唔正嘅大陸人」。

2內地女圓方廁所影相 被清潔姐姐訓斥

樓主憶述，「清潔姐姐」向2名內地女表示「廁所唔可以影相喎」，惟2名內地女反問「我影自己個樣點解唔得？」，「清潔姐姐」解釋要保護其他客人私隱，「完全冇常識，呢度係商場公眾洗手間唔係你屋企，有其他客人在場，人哋有私隱」。

2名內地女不服反駁，「清潔姐姐」隨即「霸氣」回應「呢個洗手間係我話事，如果你再影我就call保安」。（AI生成圖片）

清潔姐姐：洗手間係我話事

然而2名內地女仍不服氣，反駁「我冇影到其他人」，「清潔姐姐」則「霸氣」回應「總之你哋啲咁冇文化嘅人，我唔想再同你爭拗，呢個洗手間係我話事，如果你再影我就call保安」，令2名內地女敗走「面懵懵走人」。樓主事後大讚「食花生嘅我真心覺得呢個姐姐超正」。

網民紛紛批評2名內地女行為離譜，讚「清潔姐姐」做得好。（Threads）

網民讚清潔姐姐做得好：好型又有霸氣

網民看過帖文紛紛批評2名內地女行為離譜，讚「清潔姐姐」做得好，「真係勁憎啲人廁所影相！」、「點樣確定你冇影到其他人？CXS」、「以前唔少公眾地方都有是示，面斥不雅」、「姐姐做得正確」、「姐姐好型，又講出事實又有霸氣」、「任何廁所都係清潔姐姐同哥哥最大」、「年度金句：呢個洗手間係我話事！」、「姐姐講得好，建議send信去表揚」。