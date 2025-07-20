中國人東京公園狂捉幼蟬惹批評　「食材vs當地人童年記憶」之爭

每年日本的七月，梅雨剛一結束，各地的公園、校園、居民區就會被蟬（知了）的鳴叫包圍。這種密集的蟬鳴聲，對於日本人來說不僅僅是大自然的「白噪音」，更是夏季最鮮明的風物詩。對許多日本孩子來說，夏天傍晚與父母拿着蟲網去捉蟬幼蟲，是成長過程中不可或缺的一段回憶：蟬幼蟲的羽化、蟬鳴的交響曲，是許多日本人童年最生動的夏日記憶。



但在東京，近幾年這個傳統正悄然發生變化。江東區的猿江恩賜公園等地，近年連續收到市民的反映：晚上總有人在公園裏大規模採集蟬幼蟲（知了猴），袋子裏裝着幾十隻，行蹤詭異。夜巡的工作人員多次發現，採集者多為外國人，以中國人和越南人居多。有一次，園方巡查時當場遇到幾位中國人正在捕捉蟬幼蟲，勸阻後他們也挺有禮貌地離開了，但他們也疑惑地問：

為甚麼不能抓？

近日中國人在日本公園內大量捕捉幼蟬（知了猴）食用，引起熱議。（ANN News截圖）

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管理人員解釋道，公園有明文規定，禁止為食用或其他經營目的大量採集野生動物，包括昆蟲。適量讓孩子體驗自然是被允許的，但成袋成袋的採集則屬於違規行為。

管理處表示，五年前左右，這種現象變得明顯。自此，每到夏天蟬開始鳴叫時，公園就在園內三十多個地方貼上「請勿採集蟬幼蟲」的告示。除了日語，還特意用中文、韓文和英文提醒——這在日本公園並不多見，儘管如此，管理方還是每年都能收到類似投訴，夜間巡邏也因此變得更加頻繁。

一位公園工作人員回憶，去年七八月，夜巡時當場看到幾位中國面孔的人正在採集蟬幼蟲，數量可達數十隻。對於為甚麼要採集如此之多的蟬幼蟲，對方有時會直言不諱：

一隻太少，做菜不夠，要多抓點，加點肉和香菜炒着吃就很好。

而在中國社交媒體上，也常有相關視頻流傳——有人曬出在日本公園抓到蟬幼蟲（知了猴）的片段，甚至現場教學如何炸蟬幼蟲、如何調味。

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一些帖子會寫道：

「日本人不吃蟬幼蟲，太可惜了」

「晚上下班後去抓蟬幼蟲，變成美味的一餐。」



這種「夜捕蟬幼蟲」的行為，對許多日本人來說十分陌生，蟬在日本是沒人吃的，從來沒有人把它當食物。而且在日本，蟬承載着太多夏日的情感與記憶。如果蟬大量消失，不僅意味着生態平衡被打破，更是孩子們的童年樂趣被剝奪。正因如此，禁止大量採集蟬幼蟲，某種意義上也是在守護孩子們對夏天的期待與想象。

「蟬的羽化（從幼蟲到成年），是很多日本小朋友一年中最期待的時刻。」猿江恩賜公園的工作人員無奈地說：

如果蟬的數量大幅減少，孩子們肯定會很失望。今年我們還計劃舉辦蟬的羽化觀察會，希望孩子們能現場感受生命的奇蹟。

猿江恩賜公園的告示也明言禁止捕捉蟬幼蟲是為了孩子。（ANN News）

其實蟬幼蟲本就是東亞一些國家的「特色小吃」。在中國、越南等地，油窩一炸，香脆又好吃，在有些地方還認為是補品。對於移居日本的中國人來說，抓些知了猴油炸，也是夏天才能吃到的「風味」。但在日本，這卻碰上了截然不同的文化價值觀。在日本人的觀念裏，蟬幼蟲屬於自然循環的一環，是孩子們感受自然、理解生命的「老師」，絕非人們隨意採集、端上餐桌的「食材」。

近年來，類似事件已不僅限於東京。2018年埼玉縣川口市、2020年東京杉並區等地的公園，也都曾專門張貼中英文警示：

請勿為食用等目的採集蟬幼蟲。

管理方普遍的擔憂是：如果每年都有大量幼蟲被取走，不但蟬的數量會迅速下降，連本屬於孩子們的自然體驗空間也會被無形中侵蝕。一位日本公園常客也曾在採訪中感嘆：「我都看到有『請勿捕抓』的告示了，還是不太明白為甚麼他們要抓蟬幼蟲呢？」這是背後的文化差異，或許不是一兩句規章就能消弭。對一些在日華人來說，捕蟬多大的事兒，是不是小題大做了？但對日本人來說，蟬代表着夏天、生命力和自然的輪迴，是「不能輕易被打破的儀式感」，沒有蟬的夏天是靜止的。

全球化下不同文化碰撞難免帶來摩擦，但理解與尊重卻能讓人與自然、人與人之間的距離縮短一點點。對於外來者而言，入鄉隨俗，也是一種温柔的修養。對於日本本地人來說，適度的包容和解釋，也許能讓更多外國人了解那份蟬鳴背後的日式浪漫。下次路過日本的公園，如果你看到用多國語言寫着「請勿採集蟬幼蟲」的牌子，不妨停下來，聽聽蟬鳴，看一看日本孩子們奔跑的身影。蟬鳴依舊，夏天依舊，這份關於自然、童年和文化的共鳴，也許比任何味覺體驗都更值得被珍惜。

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