中國N號房MaskPark傳播女性私密照　受害者：前男友洩露維權艱難

近期，一個名為「MaskPark樹洞論壇」的境外中文論壇引發中國內地社會高度關注。論壇內大量散佈中國女性被偷拍的私密影像，甚至涉及未成年人、AI合成色情照片影片，甚至性侵直播等內容，又被稱為「中國版N號房」。



隨著社會關注度愈來愈高，開始有受害女性站出來講述自己的遭遇。近期就有一名D女士在內地新聞論壇講述稱，她遭前男友洩露私密影片，雖然立刻嘗試維權，但由於該論壇無實名制，甚至注冊號碼都有可能用的是虛擬號碼，且聊天記錄可以單方面清除，導致用戶具有一定隱蔽性，導致D女士至今尚未維權成功。她希望，能夠讓更多人關注到事件，大家才會更有勇氣發聲。



被陌生男性騷擾發現隱私洩露

D女士表示，事件起源於今年5月，有陌生男性在社交平台向她騷擾，並指出她的私密照已被洩露。經追查後，她發現圖片來源為Telegram上的「MaskPark」頻道，且洩露者正是其前男友趙某。

「他說只把照片和視頻發給了三個人，我覺得不可信。」D女士指出，在看到自己的影像後，她震驚不已，更驚訝於論壇上竟充斥大量女性被偷拍的圖片與影片。她提到，這些被偷拍者包括論壇用戶的伴侶、女性親友，甚至是公共場所中的陌生女性。

論壇內的成員常以暗語交流，更是肆意開色情玩笑，甚至在內容分類中設立「雙向」「試探」等代碼。「5月份那個通過社交平台騷擾我的陌生男性就是在『試探』我。」她指出。

D女士在MaskPark相關新聞下發佈自己的受害經歷。

D女士她透露，有博主曾對該平台進行數據捕捉分析，發現群組內充斥大量與偷拍、換臉色情、販售針孔攝像頭、使用虛擬貨幣交易等相關詞彙，反映出一條龐大的灰色產業鏈。

為了收集證據，D女士本人曾潛入論壇「潛水」，發現不少成員來自中國境內：「很多人的昵稱是中文，使用的語言也是中文，有幾次我看到他們在聊天中透露自己偷拍的城市，也是中國的城市。」

D女士決定報警維權，然而過程一波三折。由於前男友趙某持加拿大籍，在美國加州工作，D女士嘗試向當地警方報案，「當地警察告訴我趙某可能涉嫌違反當地的『報覆性色情罪』。」她隨後在美國互聯網犯罪投訴中心（IC3）提交報告，並申請當地公益律師支援，但目前仍未收到回覆。

有博主曾對該平台進行數據捕捉分析，發現群組內充斥大量與偷拍、換臉色情、販售針孔攝像頭、使用虛擬貨幣交易等相關詞彙

同時，她嘗試聯絡趙某的工作公司，並在社交平台上發文曝光其行為。D女士表示：「我覺得他的行為是犯罪，必須受到處罰。」透過與趙某同事聯繫，她得知趙某不只洩露她的私密影片，也曾傳播另一位前女友的隱私影像。

「他還傳播過另一位前女友的私密照片和影片。」D女士指出，儘管對方同事亦曾遭遇類似經歷，但因證據難以保存，最終拒絕與她聯手追責。

她坦言，儘管目前尚未取得法律制裁，但目前的曝光行動仍有部份成果。「他的公司沒有回覆我郵件，但我通過那位同事了解到，他已經離職了，從某種程度上說，他還是受到了懲罰。」

Telegram中另一同性質頻道群聊內容涉及AI換臉。

維權初期，D女士將社交平台上的講述聚焦於自己的遭遇。「我當時並沒有想到曝光論壇的好方法。」從7月份開始，她發布內容時會用很大篇幅講述MaskPark。「發聲不只是針對我個人的維權，MaskPark上的有些用戶比趙某更加過分，一定有人比我更加痛苦。」

她指出，該平台的隱蔽性極高：「Telegram注冊賬號太簡單了，沒有任何實名信息的要求，甚至注冊號碼都有可能用的是虛擬號碼。這個平台本身又設置了不允許截圖，用戶甚至可以單方面清空記錄。」而且，即使進入群組也難以留存有效證據，加劇受害人維權難度。

D女士透露，目前MaskPark論壇已被刪除，各類群組的活躍程度大幅下降，備用鏈接亦已清空，「雖然他們還沒受到法律制裁，但暫停了之前的行為，至少意味著他們感到害怕了，也算是一件好事。」

D女士直言，曝光過程中壓力沉重。「受害者面臨心理上的壓力，很多女性害怕事情爆出去以後，對自己個人生活造成不好影響，於是只能選擇沉默。」

她表示，其帳號曾多次被社交平台封禁，亦遭遇不少「受害者有罪論」式的羞辱和質疑。「他們說得很難聽，但我是個比較放得下的人。就算我不完美、有瑕疵，趙某也更該受到指責，更該得到懲罰。」

MaskPark論壇內有大量群組。

儘管一度懷疑自己，D女士仍選擇堅持發聲：「這些事情是真實發生的，希望我的經歷可以提醒更多人，不要輕易放鬆警惕，要更加注意保護自己的隱私。也希望我的經歷能夠得到相關部門的重視，讓施害者被震懾，得到懲罰。」

作為受害者站出來，D女士說，來自網民的支持成為她堅持下去的力量，「我會覺得自己更有底氣，也希望其他和我一樣受到傷害的人能更有勇氣。」

不少曾有類似經歷的女性私信D女士，講述自己的遭遇，亦有意願站出來維權，但礙於風險與社會觀感而裹足不前。「我能夠理解她們的顧慮，社會對女性的道德要求似乎更嚴苛。」

最後，D女士呼籲：「希望社會各界幫忙發聲，讓我們這些隱私被侵犯的人知道有人幫助我們，也希望輿論能夠保護我們，對我們更友好一些，大家才會有勇氣說話。」目前國內網警也已主動聯絡D女士，表示雖未必能即時處理，但可先立案備檔，「我還在考慮中，應該不久後會在國內立案。」