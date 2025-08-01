住戶踩狗糞摔成十級傷殘告上庭　屋苑物管被判擔責三成惹議

四川一男住戶在其居住的屋苑內踩到狗糞後摔倒，經鑑定為左下肢十級傷殘，他將物業公司起訴至法院，主張對方應當承擔全部損失。法院認為，劉某存在疏忽大意的過失，酌定劉某對於損害後果的形成承擔 70% 的主要過錯責任。



《南方都市報》報道，2024年1月7日，四川江油某屋苑的住戶劉某，步行經過屋苑人行道時踩到未及時打掃清理的狗糞後滑倒受傷，他立即被送院治療，後經鑑定傷情為左下肢十級傷殘。

劉某認為，屋苑的物業服務人員應當按照約定妥善養護和清潔物業服務區域，維護責任區域內的基本秩序，但事發時物業並未盡到採取合理措施保護業主的人身、財產安全的義務。因此，劉某將物業公司訴至法院，主張其應當承擔自己摔傷致殘的全部損失。

遛狗；放狗。（視覺中國）

四川江油市人民法院認為，趨利避害應當是人的本能，正常情況下，行人都需要對自己將要經過的地方以目視等方式作安全風險評估，確認無危險之後再通過。在劉某經過事發道路前，已有長者、小童安全經過同一路段，據此證明只要提高注意力，合理避讓障礙物，行人是能安全通過事發道路。

劉某通過該道路時，明顯對地面障礙物觀察不夠，未能避開狗糞，導致直接踩上而摔倒，對於損害後果，劉某本人客觀上存在應當預見而未能預見的疏忽大意的過失。因此法院酌定劉某對於損害後果的形成承擔70%的主要過錯責任。

法院認為，劉某存在疏忽大意的過失，酌定劉某對於損害後果的形成承擔 70% 的主要過錯責任。（視覺中國）

屋苑的閉路電視顯示，事發當日上午8時56分，物業清潔人員清掃過事發路段，但至中午11時7分，有數名業主遛狗，均未見保安、清潔人員巡查勸導，證明物業確實存在巡查缺失、督促不力的服務瑕疵。

法院認為，道路上堆積的狗糞在客觀上存在致使包括劉某在內的業主滑倒受傷的危險，且道路中一個閉路電視鏡頭損壞，致未能尋找到狗主人，物業公司對損害後果負有應當預見而未能預見的疏忽大意的過失。因此，法院酌定該物業公司對導致事故損害後果的形成承擔30%的次要過錯責任。

網民睇法：

這也告物業？

狗主人是誰啊，也得有責任吧

要是扔了個香蕉皮豈不是可能會傾家蕩產 。 走路的人自己不帶眼怪著誰

這麽多人都沒摔，估計也是玩手機不看路的

就事論事，如果我冬天在路上滑倒摔傷，能不能找環衛部門賠償30% 理由是雪沒清理乾淨？

下次摔倒是不是該起訴樓梯了？

