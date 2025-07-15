枯樹枝跌落竟插入男子頸部直達胸腔　醫生：萬幸避過所有大血管

陜西西安青年小易早前在一工地上突遇恐怖意外，一條直徑約3厘米的枯枝從高處跌落，自左側頸部斜向右下貫入，直達其胸腔，深入人體約12厘米，被緊急送入空軍軍醫大學唐都醫院急診科。

醫生稱，萬幸枯枝避開了所有大血管，醫療團隊迅速制定方案，做手術取出異物並清理創口表面殘留的樹皮木屑。歷經數小時，這場高難度手術以「零血管損傷」順利結束。



空軍軍醫大學唐都醫院介紹，一根直徑約3厘米的枯枝從高處掉落，自小易的左側頸部斜向右下貫入，直達胸腔。影像學檢查顯示，枯枝前方緊鄰左無名靜脈，後方壓迫主動脈弓分支，遠端貼近上腔靜脈，任何一處血管破裂都將瞬間致命。

枯枝從高處跌落，插入小易的頸部直達胸腔。（唐都醫院）

影像學檢查顯示，枯枝前方緊鄰左無名靜脈，後方壓迫主動脈弓分支，遠端貼近上腔靜脈。（唐都醫院）

枯枝從高處跌落，自小易的左側頸部斜向右下貫入，直達胸腔。（唐都醫院）

醫生詳細檢查後，判斷傷情複雜，評估傷情涉及胸部重要組織、臟器及大血管，手術風險極高。多科室組成聯合救治團隊，並向西京醫院心血管外科請求技術支援。

因涉及污染性創口，醫生以創口為圓心，由外周向中心呈螺旋狀緩慢消毒，隨後用碘伏全方位沖洗樹枝，並用醫用塑料袋套紮外露樹枝，杜絕碎屑脫落引發二次損傷的風險。為充分暴露被異物擠壓的複雜創面，團隊決定採用「頸部切口聯合縱劈胸骨入路」手術方案。

手術開始後，醫生發現枯枝自左側頸部斜向內下方刺入前上縱隔，前方緊貼左無名靜脈，後方毗鄰被外科醫生稱作「三根毛」的主動脈弓分支（主動脈弓為主動脈上部的弓形部分，弓頂有三條大動脈，負責人體頭部、上肢等血供），遠端更與上腔靜脈僅隔數毫米，但這些血管竟完好無損，「看著很嚇人，其實哪都沒傷到！」。

醫護團隊取出異物，並清理創口表面殘留的樹皮木屑。（唐都醫院）

醫護團隊取出異物，並清理創口表面殘留的樹皮木屑。（唐都醫院）

隨後，醫護團隊成功取出異物，並清理創口表面殘留的樹皮木屑，「樹枝兇猛，竟又萬幸避開了所有的大血管，讓患者與『死神』擦肩而過，他簡直太『幸運』了」。

術後，小易轉入胸腔外科深切治療部；24小時後，其生命體徵趨於平穩，順利轉入普通病房。數日後，患者可以自主活動，康復出院。

醫護團隊取出直徑約3厘米的枯枝。（唐都醫院）