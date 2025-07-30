落馬貪官一副眼鏡以4.3萬公開拍賣　逾千人圍觀無出價終流拍

近日，安徽省六安市中級人民法院以4.36萬元（人民幣．下同）起拍一副眼鏡，該眼鏡評估價為6萬餘元，起拍價為4.3萬餘元，原主人為一落馬貪官。周二（29日），據阿里司法拍賣平台消息，眼鏡於上周六（26日）一拍開拍，但因無人出價而流拍。目前，該副眼鏡進入二拍程序，起拍價34880元。



是次拍賣的是一副LOTOS眼鏡，產地德國，鏡片為蔡司智銳PRO臻選版漸進鉑金版（訂造）。其所有人為六安中院判處的一刑事案件被告人黃某某，值得一提的是，後者為一落馬貪官。

拍品評估價62242.9元；一拍起拍價43600元。其已於上周六上午10點一拍起拍，經過為期1天的競價周期，翌日上午10點結束拍賣。期間，該拍品吸引了1000多人圍觀，但最終因無人出價而流拍。

該副眼鏡目前已進入二拍程序，起拍價34880元。（）

眼鏡二拍預計於8月8日10點開拍，起拍價為34880元。法院在拍賣公告中特別提醒，標的物真偽買受人自行鑒別，法院不對標的真偽情況做任何擔保。標的物以實物現狀為準，法院不承擔拍賣標的已知和未知瑕疵保證。競買人決定參與競拍的，視為對拍賣財產完全了解，並接受拍賣財產一切已知和未知瑕疵。標的物現存放於六安中院，有意者可以聯繫法院並實地看樣、調查了解。