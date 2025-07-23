重慶姐弟遭狠父與小三拋落樓身亡　涉事單位將低價拍賣0人報名

轟動一時的「重慶姐弟墮亡案」，兩名被告張波、葉誠塵，已於2024年1月31日被執行死刑。目前，涉事單位即將展開拍賣，評估價107.98萬元（人民幣，下同），起拍價60.4688萬元，拍賣平台顯示報名人數為0。



周三（7月23日），位於重慶市南岸區騰龍大道50號4幢15-4號單位，在阿里法拍平台拍賣。該單位面積82.43平方米，欠物業費4170元。

據重慶市渝北區人民法院周二（7月22日）發布的公告，該單位為二次拍賣，評估價107.98萬元、起拍價60.4688萬元。

法拍公告特別提醒，張波、葉誠塵曾在該單位內將兩名幼童拋落樓，導致兩名幼童死亡。「請意向競拍人務必事先諮詢了解看樣，確認後再報名參拍。如參與競拍即視為對該情況完全了解。」

阿里法拍平台顯示，該房產開拍時間為2025年8月7日10時，目前報名人數為0，有640人圍觀。

據此前報道，2024年1月，最高人民法院複核確認，被告張波隱瞞已婚已育事實，與被告葉誠塵建立不正當男女關係。葉誠塵在得知張波婚育情況後，仍繼續與張波交往。葉誠塵將張波的一對兒女視為障礙和負擔。二人多次共謀殺死張波的一對兒女。2020年11月2日下午，張波趁其母親外出之機，將在15樓家中的一對兒女拋出窗外，致兩孩子死亡。

2024年1月31日上午，重慶市第五中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對張波、葉誠塵執行了死刑。