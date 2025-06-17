Labubu、即影即有等被海關扣罰拍賣 經歷73輪競價終以19萬成交
撰文：林芷瑩
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6月17日，一批被海關扣下的Labubu公仔、手錶等在京東資產交易平台拍賣。經過73輪激烈競價，最終以19.1608萬元（人民幣，下同）成交。從截止前最後十分鐘到成交，就經歷了62輪的瘋狂競價，價格漲了6萬元。
京東資產交易平台顯示，一批海關罰沒（強制無償地收歸國有）的涉案財物正在拍賣，包括有Labubu玩偶、即影即有（拍立得）、LV手袋、手鐲、手錶等。起拍價格為11.4608萬元，時間為6月16日上午11時至17日上午11時。
《紅星新聞》報道，京東資產交易平台的工作人員介紹，本次拍賣共有39個Labubu玩偶（其中一款有9個、另一款有30個），還有3隻手錶，4部即影即有，手袋等，價格是打包價。
據多名Labubu收藏者介紹，9個藍色的Labubu名為魚尾獅，市場價每個約1000元；另外一款屬於泰國限量款，市場價每個約600元。
在拍賣進入最後半小時前只有零星幾個人出價，價格只有12萬元出頭，但在最後10分鐘突然開始瘋狂競價，最終以19.1608萬元成交，高出起拍價近8萬元。有兩名競拍者在最後10分鐘進行了24輪瘋狂競價，而最終拍得者累計出價了29次。
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