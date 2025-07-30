大媽在火車上跳廣場舞　網民：年紀大就無法無天？　12306回應

7月27日，有網民反映，多名大媽在火車上大聲放音樂唱歌跳廣場舞，引起熱議。



《瀟湘晨報》報道，該網民反映，在一列開往長春的火車上，一群大媽在火車臥鋪車廂走廊大聲放音樂唱歌跳廣場舞，更拍片記錄，「不是我真服了，隔壁老太太能安靜一會嗎！！！」。

多名大媽在火車上大聲放音樂唱歌跳廣場舞。（瀟湘晨報）

不少網民對此表示憤怒，「廣場舞跳到火車上了嗎？」、「年紀大就可以無法無天了？」、「看著都煩！那麽擁擠的過道也好跳跳跳！」，「對待這樣不自覺的人，應該零容忍，不聽勸，拉入黑名單，禁止乘車」、「把自己的快樂建立在別人的痛苦之上」；也有人質問為何列車上巡警或工作人員不介入阻止，「還需要投訴嗎？！乘務員，巡警，列車長不管嗎？！」、「列車上巡警可以管管吧！」

圖為2025年6月27日，渝廈高鐵重慶東至黔江段首發高鐵班列到達黔江站。（新華社）

針對火車車廂內外放音樂、跳廣場舞等可能影響他人的現象，12306客服工作人員回應稱，需知道具體車次，方便向列車反饋。其稱，火車車廂是旅客休息的地方，像類似播放廣場舞、放歌等影響旅客休息的行為是不被允許的。若乘客遇到類似情況，可在鐵路12306 App或撥打12306求助反饋，也可在列車上找乘務員處理。