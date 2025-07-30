重拾嬰兒的安全感？內地興起「成人安撫奶嘴」　口腔專家指有風險

近年，成人安撫奶嘴在電商平台上迅速走紅，標榜「解壓助眠」，成為「情緒經濟」下的新消費寵兒。月銷量破千的單品層出不窮，價格從10元至500元人民幣不等，部分店鋪月銷量更超過2000件。然而，口腔健康專家對其潛在風險發出警示，呼籲消費者謹慎使用。



據《封面新聞》報道，27歲的陳薇（化名）是成人安撫奶嘴的忠實用戶。她坦言，工作壓力大時，含著奶嘴能讓她感受到「回到嬰兒時期的安全感」。她在社交媒體分享使用心得，引發廣泛共鳴。記者調查發現，電商平台上成人安撫奶嘴的宣傳多強調「緩解焦慮」、「輔助戒煙」、「改善睡眠」等功效，吸引大量年輕消費者。社交媒體相關話題影片播放量已突破2億次，有用戶稱靠奶嘴戒除煙癮，甚至整夜含著入睡。

成人安撫奶嘴在電商平台上迅速走紅。（封面新聞）

根據《2025解壓玩具品類洞察報告》，2024年全球解壓玩具市場規模達55.2億美元，中國市場突破200億元，同比增長15%。成人安撫奶嘴與「捏捏樂」「指尖陀螺」等產品共同構成情緒消費新矩陣。美國市場研究數據顯示，2025年全球心理健康應用市場規模將達80億美元，反映現代人對情緒宣泄的強烈需求。Pop Mart財報更顯示，92.7%的銷售額來自4600萬忠誠會員，凸顯情緒消費的強黏性。

成人安撫奶嘴成為「情緒經濟」下的新消費寵兒。（封面新聞）

成人安撫奶嘴成為「情緒經濟」下的新消費寵兒。（封面新聞）

成人安撫奶嘴成為「情緒經濟」下的新消費寵兒。（封面新聞）

然而，四川大學華西口腔醫學院醫學博士唐曹敏對成人安撫奶嘴的健康風險提出警告。他指出，商家宣傳的「防磨牙神器」說法缺乏科學依據。專業磨牙墊能均勻分散咬合力，而安撫奶嘴僅讓前牙受力，長期使用可能導致牙齒損耗、顳下頜關節紊亂，甚至引發張口受限或咀嚼疼痛等問題，「這就像用筷子撬瓶蓋，關節成了受害者」。

材質安全問題同樣令人擔憂。報道指，約30%的成人安撫奶嘴未標注具體材質，15元人民幣以下產品多使用工業矽膠，可能釋放塑化劑，散發刺鼻氣味。唐博士強調，醫用級矽膠需通過生物相容性檢測，廉價替代品存在健康隱患。此外，睡眠中含奶嘴可能因體位改變堵塞氣道或引發誤吸，構成安全風險。長期每天使用超過3小時，更可能導致牙齒位置改變，形成開頜畸形。

心理學專家張末指出，成人對安撫奶嘴的依賴反映未被滿足的情感需求。她建議通過情緒管理訓練尋求更健康的解決方案。唐博士則推薦磨牙患者使用定制牙合墊，焦慮人群可選擇食品級矽膠牙咬膠，每次使用不超過10分鐘，並配合顳下頜關節運動。

專家指出，成人對安撫奶嘴的依賴反映未被滿足的情感需求。（封面新聞）

與此同時，情緒消費市場正向科技化轉型。《2025解壓玩具品類洞察報告》顯示，融合生物反饋技術的智能產品受到青睞，如壓力感知手環通過皮電反應監測焦慮水平並啟動振動療法，上市三個月銷售額已突破800萬元人民幣。

成人安撫奶嘴的熱銷折射出情緒經濟的蓬勃發展，但專家提醒，消費者應警惕健康風險。張末強調，真正的心理健康應建立在直面現實、解決問題的勇氣之上，而非依賴「自我幼兒化」的安慰物。隨著心理健康產業走向規範化與科技化，從矽膠奶嘴到AI治療應用的轉變，或將成為現代人情緒管理成熟的標誌。