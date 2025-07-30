男子存款35萬取款時不翼而飛　慘遭銀行擅自扣款　獲法院判歸還

據深圳《讀特新聞》報道，江蘇南通市民康某發現自己存在銀行的35萬元人民幣（下同）竟不翼而飛，詢問得知是遭銀行擅自扣款，遂將銀行告上法庭。近期，法院判處銀行敗訴，歸還康某部份款項及利息。



據南通如東縣人民法院民二庭法官助理倪靜靜介紹，「2024年，康某在銀行存款35萬元用於兒子結婚，誰料取款時，竟發現賬戶余額為0，經詢問，原來是銀行擅自扣劃了康某的存款，用於償還其作為連帶保證人的債務。」

康某在銀行存入35萬元。

據報道，康某在2013年曾為趙某向銀行借款的20萬元提供了連帶責任保證。因趙某到期為能償還銀行借款，銀行便將趙某、康某訴至法院，經生效判決並執行。不過後續未能執行。

2024年，銀行發現作為趙某連帶保證人的康某在該銀行存入了35萬元，於是擅自扣款，用於償還擔保債務。而康某認為，銀行擅自扣款屬於違法，且超額扣劃其存款，於是憤而告到法院，要求銀行退還超額扣劃的部份款項9萬餘元，並賠償35萬元定期到期應得利息。

對此，法院審理認為，康某在銀行存款，雙方建立存款合同關係，銀行負有保證儲蓄安全的合同義務和法定義務。該銀行越過司法執行程序擅自扣劃康某存款，屬於違法。倪靜靜表示，「經核算，法院判決銀行退還康某超額扣劃部份款項9萬余元，並賠償其到期應得利息3000多元。」