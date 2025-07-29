北京暴雨有多可怕？相當4日落1年雨量　遠超城市排水系統設計標準

華北地區自近日持續暴雨，截至28日午夜為止，北京因連續極端強降雨造成重大災情，全市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。內媒指，從24日至28日，北京最大降雨量達543.4毫米，而北京的平均年降雨在600毫米左右，相當於四天下了近一年的雨。



7月27日，在北京市密雲區石城鎮西灣子村，救援人員清理被雜物阻斷的橋樑。（新華社）

7月27日，武警北京總隊官兵在密雲區白河大橋南側清理淤泥搶通道路。（新華社）

內媒《新京報》報道，從7月28日夜間到29日早晨9點，北京市平均降雨量70.1毫米，最大降雨量出現在房山閻村達195.4毫米。

受副熱帶高壓外圍暖濕氣流影響，北京從7月24日開始出現明顯降雨，截至28日24時，全市平均降雨量165.9毫米，最大降雨量543.4毫米，達到特大暴雨級別。

北京的平均年降雨在600毫米左右，543.4毫米相當於四天下了近一年的雨。

最強的小時雨量達到95.3毫米，相當於1平方公里區域1小時內被潑了38個標準泳池的水（按長50米、寬25米、深2米計算），直接「硬灌」近10厘米深的水在地面。

報道指，內地多數城市排水系統設計標準為「1-3年一遇」，對應小時降雨強度約30-50毫米，而95.3毫米/小時的降雨強度已遠超這一標準，其破壞力遠超常規降雨。

在今日（29日）早上6時至7時，全國降雨排行榜前十名中北京更佔六位。（中國天氣網）

圖為2025年7月28日，北京密雲區強降雨過後，無人機拍攝的潮河水位暴漲，沿河農田被洪水淹沒。（Reuters）

圖為2025年7月28日，北京密雲區因暴雨水浸，有道路損毀。（Reuters）

據中國天氣網，今日（29日）早上北京強降雨繼續，對市民上班通勤造成明顯影響。其中早上6時至7時，全國降水排行榜前十名中北京佔六位，朝陽降雨量22.2毫米下至全國第一；7時至8時，海澱、房山降水量位於全國前十。

中國天氣網指，今天白天，北京大部降雨持續，部分地區雨勢猛烈，可達暴雨量級，局部或現大暴雨，公眾請持續防範。