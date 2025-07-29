內地暴雨｜中央撥1.4億元支援9地防汛救災 京津冀料降雨強度減弱
撰文：蕭通
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內地多個省份近日暴雨成災，為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，中央組織部從代中央管理黨費中給北京、河北、吉林、山東等9個省區市劃撥專項資金1.4億元，用於支持防汛搶險救災工作。
中組部從黨費撥付基層
新華社周二（29日）報道，中組部強調，這筆黨費要及時撥付給基層，主要用於慰問奮戰在防汛搶險救災第一線的基層黨員、幹部和群眾，慰問因受災嚴重而遇到生活困難的黨員、群眾；修繕因災受損的基層黨員教育設施。相關省區市要落實配套資金，及時劃撥給基層，投入防汛搶險救災工作，做到專款專用。
另外，中央氣象颱周二（29日）繼續發布暴雨橙色預警、颱風藍色預警、大風黃色預警和強對流天氣黃色預警。預計京津冀一帶降雨仍將持續，但強度減弱，總體以中雨為主，部份地區有大到暴雨；內蒙古東部及東北地區降雨發展增強，多地將有大雨或暴雨出現，局地有大暴雨。
颱風竹節草靠近 華東部份地區將有暴雨
氣象部門預測，華北、東北及內蒙古的降雨將於周三（30日）趨於結束。未來3天，隨著颱風竹節草靠近，華東地區部份地區將有大暴雨，局地有特大暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風或冰雹等強對流天氣。目前，交通運輸部已啟動防禦強降雨二級響應、防禦颱風四級響應。
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