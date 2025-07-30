《特朗普愛上在白宮當保潔的我》短劇風靡美國？業界：AI生成的

短劇近年興起，並從中國傳播至海外，惟部分劇情被指荒誕不經。近日，網絡上更出現《特朗普愛上在白宮當保潔的我》、《和特朗普離婚後，我分了半個美國》等短劇在海外爆火的傳言，甚至稱「美國觀眾邊罵邊付費」等，不少媒體也轉載報道。然而，內媒發現，這些短劇實際上並不存在；演員邵逸凡也在微博打假，「假得不能再假了，根本沒有這部短劇」。



據指，微短劇《特朗普愛上在白宮當保潔的我》最近在網絡上引起熱議，有報道稱，這部短劇的荒誕設定精準抓住了美國觀眾的獵奇心理，50歲以上女性觀眾尤其反響熱烈，並在社交媒體引發「邊罵邊看邊付費」狂潮，三個月內收益高達1.5億美元。部分自媒體還稱，海外市場也流行《和特朗普離婚後，我分了半個美國》等土味短劇。

抖音等平台上一度瘋傳《特朗普愛上在白宮當保潔的我》走紅。（網上圖片）

抖音等平台上一度瘋傳《特朗普愛上在白宮當保潔的我》走紅。（網上圖片）

抖音等平台上一度瘋傳《特朗普愛上在白宮當保潔的我》走紅。（潮新聞）

然而，當在Reelshort等海外平台搜索上述短劇的英文名時，卻是查無此劇。有關信息僅出現在TikTok等社交媒體平台，且並非真實劇集，只是標題加上人工智能配圖。

周三（30日），一篇名為《「特朗普愛上保潔」，一個明顯的假新聞為什麽會被四處傳播》的消息也在短劇製作圈傳播，提到相關假新聞被許多權威媒體轉載，但有關「短劇」搜遍全網都找不到，除了名字和「三個月1.5億」外就再無其他消息。

平台上查無此劇。（Reelshort）

網傳「劇照」之一。（網上圖片）

對此，中國頭部短劇出海廠牌「聽花島」副總裁李元君向內媒證實，上述「短劇」是假的，「根本就沒有這個劇。收入1.5億美金更不可能」。

他進一步指，這種題材涉及政治，他們是不會考慮拍的，同時稱海外內容創作環境也並非那麼自由、什麼都能拍。

多名博主打假。（潮新聞）

演員邵逸凡也參與打假。（微博）

在電視劇《安家》、《百煉成鋼》中有過演出的演員邵逸凡也在微博打假，提到截至周二（29日），上述「短劇」都不存在，而營銷號散布的兩張劇照，一張圖是模仿秀節目《周六夜現場》諷刺特朗普的段落截圖，第二張圖則是AI生成的。

邵藝凡還提示，最近有一些號稱做短劇推廣的機構，打著「做海外短劇分銷能賺大錢」的名頭，忽悠寶媽或是想找兼職工作的人，讓他們以為剪剪片就能賺錢，並讓他們繳納「入門費」、「培訓費」等。