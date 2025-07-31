洪水沖走釣魚者、3兒童？內地4人造謠干擾防汛抗災遭查處

內地多地近期極端天氣不斷，受持續強降雨影響，部分地方出現洪澇險情。然而，在當局忙於防汛抗災之際，一些有心人士卻散播謠言以吸引眼球，不僅容易引發公眾焦慮恐慌，更可能干擾指揮決策與救援部署。周四（31日），「公安部網安局」微信公號刊文，披露4宗涉汛網絡謠言案被查處。



在案例一中，保山網警在工作中發現，有網民在網絡平台發布河道河水洶湧影片稱：「又一個拿魚愛好者的生命沒了」。經屬地公安機關核實，該影片拍攝地點為昌寧縣更戛鄉某電站，近期，該地未發生人員失蹤、溺亡等涉及人員傷亡的情況。保山公安機關依法對吳某給予行政處罰。

有網民在網絡平台發布河道河水洶湧影片稱：「又一個拿魚愛好者的生命沒了」。（「公安部網安局」微信公號）

案例二中，昭通網警工作中發現，有網民在網絡平台發布兩男子在湍急河流中逆水前行的影片，並配文稱：「哦吼一會兒就淹死兩個，這就是膽子大的下場」。經屬地公安機關核實，影片拍攝地點為昭通市鹽津縣，近期因持續暴雨致某路段河流水位猛漲，道路被淹沒，羅某某為吸粉引流、博取關注，組織人員在該路段下水擺拍影片後發布至網絡平台。昭通公安機關依法給予羅某成行政處罰。

網民在網絡平台發布兩男子在湍急河流中逆水前行的影片，並配文稱：「哦吼一會兒就淹死兩個，這就是膽子大的下場」。（「公安部網安局」微信公號）

案例三中，楚雄網警工作發現，一網民在網絡平台發布武定縣公安局民警全力救援被山洪圍困群眾的影片。有網民在評論區詢問事發地點和誰被沖走時，發布者回覆「東坡」、「三個小娃娃」。經屬地公安機關核實，近日，受持續強降雨影響，楚雄州武定縣東坡鄉部分路段出現積水淹沒情況。6月26日，東坡派出所接到群眾報警求助稱「摩托車落水了，請求幫助」，民警迅速趕往現場將群眾和落水摩托車轉移到安全地帶。期間，白某某為博取關注，在明知現場無人員傷亡，更沒有兒童被洪水沖走的情況下，故意編造上述虛假信息，發布至網絡平台。楚雄公安機關依法給予白某某行政處罰。

有網民在評論區詢問事發地點和誰被沖走時，發布者回覆「東坡」、「三個小娃娃」。（「公安部網安局」微信公號）

案例四中，7月22日，某網民在短影片平台發布影片，配文稱遼寧省大連市莊河市暴雨造成山泥傾瀉，引發網民關注。經核實，莊河市並未發生山泥傾瀉，影片中圖片為網絡圖片。在確認該信息為虛假信息後，大連網警聯合屬地派出所將影片發布者王某鳳依法傳喚至公安機關。經詢問，王某鳳承認自己為博取眼球、吸引流量，故意編造虛假汛情信息。目前，王某鳳已被公安機關依法予以行政處罰。

某網民在短影片平台發布影片，配文稱遼寧省大連市莊河市暴雨造成山泥傾瀉，引發網民關注。（「公安部網安局」微信公號）

當局強調，互聯網並非法外之地，在網絡上發布信息、發表言論必須遵守法律法規，防汛抗災不容謠言添亂。對這種突破道德底線、挑戰法律紅線的造謠行為，必須持續加強打擊整治，讓造謠者付出沉重代價。公安機關將及時曝光典型案例，震懾網絡違法犯罪活動，守護清朗網絡空間。